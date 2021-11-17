Оценки за игру Босния и Герцеговина – Украина. Бущан был просто невероятен

16 ноября состоялся матч квалификации ЧМ-2022, в котором Украина на выезде победила Боснию и Герцеговину (2:0).
Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Наиболее высокую оценку (7.5) у украинцев получил голкипер Георгий Бущан, совершивший фантастический сэйв в конце первого тайма.
Оценки Sport.ua за матч Босния и Герцеговина – Украина – 0:2.
Босния и Герцеговина (замены): Симирот – 5,5, Крунич – 5,5, Превляк – 6,0, Налич – 5,5, Кодро – б/о.
Украина (замены): Шапаренко – 7,0, Довбик – б/о, Зубков – б/о, Сидорчук – б/о, Караваев – б/о.
Источник — Sport.ua
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