ВИДЕО. Феноменальный сэйв! Как Бущан спас сборную от больших проблем

Во вторник, 16 октября, в 21:45 проходит матч последнего 10-го тура группы D квалификации ЧМ-2022, в котором Украина играет в гостях с Боснией и Герцеговиной. Команды встречаются в Зенице на стадионе «Билино Поле».

Сборной Украины пока не удалось распечатать ворота боснийцев. В конце первого тайма Георгий Бущан спас сборную Украины от больших проблем. Голкипер совершил феноменальный сэйв, отразив мяч в штангу на линии ворот после удара в упор.

ВИДЕО. Феноменальный сэйв! Бущан спас сборную от больших проблем [с момента 01:49]