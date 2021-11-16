ВИДЕО. Феноменальный сэйв! Как Бущан спас сборную от больших проблем

Во вторник, 16 октября, в 21:45 проходит матч последнего 10-го тура группы D квалификации ЧМ-2022, в котором Украина играет в гостях с Боснией и Герцеговиной. Команды встречаются в Зенице на стадионе «Билино Поле».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборной Украины пока не удалось распечатать ворота боснийцев. В конце первого тайма Георгий Бущан спас сборную Украины от больших проблем. Голкипер совершил феноменальный сэйв, отразив мяч в штангу на линии ворот после удара в упор.
ВИДЕО. Феноменальный сэйв! Бущан спас сборную от больших проблем [с момента 01:49]
Источник — Sport.ua
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