ВИДЕО. Феноменальный сэйв! Как Бущан спас сборную от больших проблем

Сборной Украины в первом тайме не удалось распечатать ворота боснийцев

  • 16.11.2021 22:55
  • 657 просмотров
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ВИДЕО. Феноменальный сэйв! Как Бущан спас сборную от больших проблем
© УАФ. Георгий Бущан

Во вторник, 16 октября, в 21:45 проходит матч последнего 10-го тура группы D квалификации ЧМ-2022, в котором Украина играет в гостях с Боснией и Герцеговиной. Команды встречаются в Зенице на стадионе «Билино Поле».

Сборной Украины пока не удалось распечатать ворота боснийцев. В конце первого тайма Георгий Бущан спас сборную Украины от больших проблем. Голкипер совершил феноменальный сэйв, отразив мяч в штангу на линии ворот после удара в упор.

ВИДЕО. Феноменальный сэйв! Бущан спас сборную от больших проблем [с момента 01:49]

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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    hanter83
    hanter83, 16.11.2021 23:03
    0
    Шо,да,то да
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