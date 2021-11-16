Янник Синнер – Хуберт Хуркач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник продолжатся матчи группового раунда Итогового турнира ATP. 16 ноября сыграет Красная группа.



Вторыми на корт выйдут Янник Синнер, который заменил травмированного Маттео Берреттини, и Хуберт Хуркач. Время начала матча – 22:00 по Киеву.



Ранее теннисисты между собой не играли.



Также в этом квартете представлены Даниил Медведев и Александр Зверев.

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