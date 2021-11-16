Босния и Герцеговина
0 : 0
УКРАИНА
16.11.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Босния и Герцеговина – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 ноября в 21:45 поединок квалификации ЧМ-2022 во Львове

  • 16.11.2021 07:12
  • 415 просмотров
  • 0 комментариев
Босния и Герцеговина – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Во вторник, 16 октября, в 21:45 состоится матч последнего 10-го тура группы D квалификации ЧМ-2022, в котором Украина будет играть в гостях с Боснией и Герцеговиной. Матч пройдет в Зенице на стадионе «Билино Поле».

ЧМ-2022. Турнирная таблица группы D

Таблицы квалификации ЧМ-2022. Как Украине пролезть на мундиаль?

Команде Александра Петракова нужна только победа над Боснией, плюс потеря очков сборной Финляндии в параллельном домашнем матче с командой Франции.

Босния и Герцеговина – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина, Футбол 1.

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Источник — Sport.ua

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  • Спрогнозируйте исход матча квалификации ЧМ-2022 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины, который состоится 16 ноября в Зенице.
    • 3.3% (3)
      1. Крупная победа Боснии и Герц.
    • 4.4% (4)
      2. Минимальная победа Боснии и Герц.
    • 32.97% (30)
      3. Ничья
    • 35.16% (32)
      4. Минимальная победа Украины
    • 24.18% (22)
      5. Крупная победа Украины
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