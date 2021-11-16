Во вторник, 16 октября, в 21:45 состоится матч последнего 10-го тура группы D квалификации ЧМ-2022, в котором Украина будет играть в гостях с Боснией и Герцеговиной. Матч пройдет в Зенице на стадионе «Билино Поле».

ЧМ-2022. Турнирная таблица группы D

Таблицы квалификации ЧМ-2022. Как Украине пролезть на мундиаль?

Команде Александра Петракова нужна только победа над Боснией, плюс потеря очков сборной Финляндии в параллельном домашнем матче с командой Франции.

Босния и Герцеговина – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина, Футбол 1.