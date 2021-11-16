Во вторник, 16 октября, в 21:45 состоится матч последнего 10-го тура группы D квалификации ЧМ-2022, в котором Украина будет играть в гостях с Боснией и Герцеговиной. Матч пройдет в Зенице на стадионе «Билино Поле».
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Таблицы квалификации ЧМ-2022. Как Украине пролезть на мундиаль?
Команде Александра Петракова нужна только победа над Боснией, плюс потеря очков сборной Финляндии в параллельном домашнем матче с командой Франции.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Босния и Герцеговина – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина, Футбол 1.
Источник — Sport.ua
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