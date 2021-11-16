Гарри КЕЙН: «Когда мы выигрываем, люди списывают со счетов соперников»

Форвард сборной Англии высказался о 10:0 с Сан-Марино

  • 16.11.2021 04:37
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Гарри КЕЙН: «Когда мы выигрываем, люди списывают со счетов соперников»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Англии нанесла сокрушительное поражение Сан-Марино (10:0) в матче отбора на ЧМ-2022.

Нападающий англичан Гарри Кейн в этой игре оформил покер. Футболист прокомментировал игру.

«Потрясающе. Мы ожидали победы сегодня вечером, но мы проделали отличную работу. Нелегко пройти квалификацию. Когда мы выигрываем, люди списывают со счетов соперников. Это тяжелая битва, поэтому пройти через это — фантастическое чувство.

48 голов за сборную Англии? Каждый раз, когда я ношу футболку сборной, я горжусь. Когда я забиваю голы за Англию, это одно из самых прекрасных ощущений в моей карьере», — сказал Кейн.

Источник — IFL TV

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