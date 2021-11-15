Во вторник, 16 ноября сборная Украины в матче отбора на ЧМ-2022 на выезде сыграет с Боснией и Герцеговиной. Начало матча – в 21:45 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 1».

Босния и Герцеговина – Украина. Прогноз и анонс на матч отбора на ЧМ-2022.

Перед заключительным туром Украина идет третьей в отборочной группе D с 9 очками в активе. Босния и Герцеговина четвертая с 7 очками.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Босния и Герцеговина – Украина.