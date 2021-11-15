Мампасси подпишет контракт с Локо на 5 лет. Год назад он мог уйти в Реймс

А еще воспитанника академии «горняков» некоторые источники называют слабохарактерным

  • 15.11.2021 09:39
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  • 1 комментарий
Мампасси подпишет контракт с Локо на 5 лет. Год назад он мог уйти в Реймс
© ФК Шахтер. Марк Мампасси

18-летний центрбек «Шахтера» Марк Мампасси, который в настоящий момент на правах аренды выступает за «Мариуполь», близок к тому, чтобы стать игроком московского «Локомотива».

По информации телеграм-канала «Инсайды от Карпа», Мампасси подпишет с «Локомотивом» контракт на 5 лет.

При этом, подчеркивается, что зимой 2020 года у Мампасси было предложение о переходе во французский «Реймс», однако по настоянию матери футболист в итоге подписал новый контракт с «Шахтером», а впоследствии отправился в аренду в «Мариуполь».

Также источник отмечает, что глава департамента селекции «Шахтера» Жозе Боту утверждал, что через пару-тройку лет Мампасси будет играть в Европе и стоить более 20 миллионов евро.

В то же время у талантливого защитника, по информации все того же источника, есть проблемы с характером: «Поговаривают, что Марк — замкнутый и слабохарактерный: не зря же за него решает мама. И если это так, то это реально проблема, о которой сообщает сразу несколько источников, в том числе в Украине. Но возможность оформить российский паспорт всего за пару месяцев и отсутствие сильных молодых центрбеков в России соблазнили селекцию Рангника и подтолкнули к покупке Мампасси за, на первый взгляд, баснословные для этого футболиста деньги».

Напомним, за Марка Мампасси, по неофициальной информации, «Шахтер» выручит 4 миллиона евро.

Источник — Telegram

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    Trollface
    Trollface, 15.11.2021 10:04
    0
    Хорошо что продали.
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