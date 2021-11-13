В 20 раз дороже номинала. Известно, сколько Шахтер получит за Мампасси

Новым клубом защитника должен стать московский «Локомотив»

  • 13.11.2021 09:33
  • 3214 просмотров
  • 4 комментария
В 20 раз дороже номинала. Известно, сколько Шахтер получит за Мампасси
© ФК Мариуполь. Марк Мампасси

18-летний центральный защитник «Шахтера» Марк Мампасси, выступающий ныне на правах аренды за «Мариуполь», близок к тому, чтобы сменить клуб.

Согласно последней информации, «Шахтер» уже подписал трансферный контракт на переход Мампасси в московский «Локомотив».

Сумма сделки составит 4 миллиона евро, хотя на Transfermarkt Мампасси оценивается лишь в 200 тысяч евро.

Зимой Мампасси пройдет с «Локомотивом» тренировочные сборы.

В текущем сезоне УПЛ на счету бека 11 матчей и 1 результативная передача.

Источник — Рейтинг букмекеров

(32 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Golhrenshtanga
    Golhrenshtanga, 13.11.2021 09:45
    +3
    Прошла информация что кацы ему предлагают расейский паспорт,так как он родился в Донецке то и получить его проблем не будет
    Ссылка
    Robert Monroe
    Robert Monroe, 13.11.2021 10:46
    +2
    4 млн за цю дірку? Кацапи у своєму стилі))))
    Ссылка
    mayakovskiy1
    mayakovskiy1, 13.11.2021 10:49
    0
    Если они дадут за него 4 ляма то это просто супер
    Ссылка
    sRUssia
    online
    sRUssia, 13.11.2021 10:48
    0
    ...чудово, що в каців все настільки погано...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности