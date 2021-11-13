В 20 раз дороже номинала. Известно, сколько Шахтер получит за Мампасси

18-летний центральный защитник «Шахтера» Марк Мампасси, выступающий ныне на правах аренды за «Мариуполь», близок к тому, чтобы сменить клуб.

Согласно последней информации, «Шахтер» уже подписал трансферный контракт на переход Мампасси в московский «Локомотив».

Сумма сделки составит 4 миллиона евро, хотя на Transfermarkt Мампасси оценивается лишь в 200 тысяч евро.

Зимой Мампасси пройдет с «Локомотивом» тренировочные сборы.

В текущем сезоне УПЛ на счету бека 11 матчей и 1 результативная передача.