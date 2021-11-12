Российские СМИ: защитник сборной Украины U-19 перейдет в Локомотив

Защитник «Шахтера» и сборной Украины U-19 Марк Мампасси, который сейчас выступает на правах аренды за «Мариуполь», близок к переходу в московский «Локомотив». Об этом сообщает российский ресурс «Чемпионат».

В нынешнем сезоне на счету Мампасси 12 матче за «Мариуполь» во всех турнирах, в которых он отдал одну голевую передачу. «Локомотив» сейчас идет четвертым в турнирной таблице РПЛ.

В октябре появились слухи о переходе Мампасси в «Спартак», однако московский клуб эту информацию опроверг. Позже агент Мампасси заявил, что у его клиента есть предложения из России и Европы.