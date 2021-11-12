Российские СМИ: защитник сборной Украины U-19 перейдет в Локомотив

Марк Мампасси продолжит карьеру в РПЛ

  • 12.11.2021 22:09
  • 2172 просмотра
  • 7 комментариев
Российские СМИ: защитник сборной Украины U-19 перейдет в Локомотив
© ФК Мариуполь. Марк Мампасси

Защитник «Шахтера» и сборной Украины U-19 Марк Мампасси, который сейчас выступает на правах аренды за «Мариуполь», близок к переходу в московский «Локомотив». Об этом сообщает российский ресурс «Чемпионат».

В нынешнем сезоне на счету Мампасси 12 матче за «Мариуполь» во всех турнирах, в которых он отдал одну голевую передачу. «Локомотив» сейчас идет четвертым в турнирной таблице РПЛ.

В октябре появились слухи о переходе Мампасси в «Спартак», однако московский клуб эту информацию опроверг. Позже агент Мампасси заявил, что у его клиента есть предложения из России и Европы.

Источник — Чемпионат

(25 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    MAd___KrOT
    online
    MAd___KrOT, 12.11.2021 22:44
    +1
    Петр Смирнов, 12.11.2021 22:36
    Так он убежал с Донецка в Башкортостан.
    Башкортостан в 2014_2015 году это была не росия,а ЕС
    Ссылка
    alex73776
    alex73776, 12.11.2021 22:53
    0
    це вже чорна зрада!
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    UKRAINE FAN, 12.11.2021 22:48
    0
    Быстро команды меняет . Сначала за спартак поиграл теперь за локо. А чем он хуже чем дношный Витао? У этого хотя бы паспорт наш есть
    Ссылка
    если будем так играть
    online
    если будем так играть, 12.11.2021 22:47
    0
    Петр Смирнов, 12.11.2021 22:36
    Так он убежал с Донецка в Башкортостан.
    Из...а не С.)
    Ссылка
    OnlyKharkov
    OnlyKharkov, 12.11.2021 22:39
    0
    Зрада подъехала
    Ссылка
    Петр Смирнов
    online
    Петр Смирнов, 12.11.2021 22:36
    -2
    MAd___KrOT, 12.11.2021 22:25
    Отличный защитник с него может получиться,ну сейчас псевдопатриоты набегути будут вонять,,ну они забыли где Зинченко играл ,а сейчас его на руках носят
    Так он убежал с Донецка в Башкортостан.
    Ссылка
    MAd___KrOT
    online
    MAd___KrOT, 12.11.2021 22:25 (изменен)
    -4
    Отличный защитник с него может получиться,ну сейчас псевдопатриоты набегути будут вонять,,ну они забыли где Зинченко играл ,а сейчас его на руках носят
    Ссылка
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