Спартак опроверг трансфер украинского защитника Мампасси

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг информацию о том, что клуб подпишет защитника донецкого «Шахтера» Марка Мампасси:

«Этой фейк», - сказал Зеленов.

О трансфере Мампасси ранее сообщил аналитик и журналист украинских телеканалов «Футбол» Евгений Кузьменко. По его информации, сумма трансфера составит 3 миллиона евро.

Мампасси является игроком сборной Украины U-19. Сейчас он выступает на правах аренды за «Мариуполь».