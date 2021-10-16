Спартак опроверг трансфер украинского защитника Мампасси

В Москве назвали новость фейковой

  • 16.10.2021 14:30
  • 928 просмотров
  • 8 комментариев
Спартак опроверг трансфер украинского защитника Мампасси
© ФК Мариуполь. Марк Мампасси

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг информацию о том, что клуб подпишет защитника донецкого «Шахтера» Марка Мампасси:

«Этой фейк», - сказал Зеленов.

О трансфере Мампасси ранее сообщил аналитик и журналист украинских телеканалов «Футбол» Евгений Кузьменко. По его информации, сумма трансфера составит 3 миллиона евро.

Мампасси является игроком сборной Украины U-19. Сейчас он выступает на правах аренды за «Мариуполь».

Источник — Спорт-Экспресс

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    online
    alefteev77, 16.10.2021 14:50
    +5
    Вообще не очень понятно, зачем публиковать какие-либо новости из российского футбола (бокса, борьбы)? Или результаты российского чемпионате? Это реально кого-то интересует в Украине в 2021 году?
    -
    Давайте лучше новости из Чемпионата Польши, Словакии, Чехии, Австрии. Это же хотя бы более-менее цивилизованные страны? Из этих чемпионатов украинским футболистам попасть в топ-4(5) европейские лиги проще.
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 16.10.2021 14:34
    +2
    3 миллиона евро ни кого не удивили, если по маркту 200 тыс?
    Ссылка
    BestOf
    online
    BestOf, 16.10.2021 15:03
    0
    zepofriends, 16.10.2021 15:01
    эти цивилизованные вас до нитки обдерут, но зато на прессу будут говорить "Крым это Украина", как-будто это на что-то влияет. капец вы себе друзей нашли. пора бы уже запомнить что на таком уровне все враги и нет друзей.
    А расея самый главный враг.
    Ссылка
    BestOf
    online
    BestOf, 16.10.2021 15:02
    0
    zepofriends, 16.10.2021 14:58
    Зинченко из Уфы перешёл в Ман Сити...и чем Россия не цивилизованная? и чем ЕС цивилизованный, тем что оперативно начинает скулить когда Украина прекращает экспортировать лес-кругляк им?
    Ты ещё расскажи, что на расии живут так же хорошо как в ЕС и в США
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    Сергей Романчиков
    Сергей Романчиков, 16.10.2021 14:33
    0
    А срач уже прилично развели
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    zepofriends
    online
    zepofriends, 16.10.2021 14:40
    -1
    дымя без огня не бывает, куда-то его хотят продать.
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    zepofriends
    online
    zepofriends, 16.10.2021 15:01
    -3
    эти цивилизованные вас до нитки обдерут, но зато на прессу будут говорить "Крым это Украина", как-будто это на что-то влияет. капец вы себе друзей нашли. пора бы уже запомнить что на таком уровне все враги и нет друзей.
    Ссылка
    zepofriends
    online
    zepofriends, 16.10.2021 14:58
    -3
    alefteev77, 16.10.2021 14:50
    Вообще не очень понятно, зачем публиковать какие-либо новости из российского футбола (бокса, борьбы)? Или результаты российского чемпионате? Это реально кого-то интересует в Украине в 2021 году?
    -
    Давайте лучше новости из Чемпионата Польши, Словакии, Чехии, Австрии. Это же хотя бы более-менее цивилизованные страны? Из этих чемпионатов украинским футболистам попасть в топ-4(5) европейские лиги проще.
    Зинченко из Уфы перешёл в Ман Сити...и чем Россия не цивилизованная? и чем ЕС цивилизованный, тем что оперативно начинает скулить когда Украина прекращает экспортировать лес-кругляк им?
    Ссылка
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