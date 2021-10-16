Спартак опроверг трансфер украинского защитника Мампасси

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг информацию о том, что клуб подпишет защитника донецкого «Шахтера» Марка Мампасси:
«Этой фейк», - сказал Зеленов.
О трансфере Мампасси ранее сообщил аналитик и журналист украинских телеканалов «Футбол» Евгений Кузьменко. По его информации, сумма трансфера составит 3 миллиона евро.
Мампасси является игроком сборной Украины U-19. Сейчас он выступает на правах аренды за «Мариуполь».
Источник — Спорт-Экспресс
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Давайте лучше новости из Чемпионата Польши, Словакии, Чехии, Австрии. Это же хотя бы более-менее цивилизованные страны? Из этих чемпионатов украинским футболистам попасть в топ-4(5) европейские лиги проще.
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Давайте лучше новости из Чемпионата Польши, Словакии, Чехии, Австрии. Это же хотя бы более-менее цивилизованные страны? Из этих чемпионатов украинским футболистам попасть в топ-4(5) европейские лиги проще.
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