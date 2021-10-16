Источник: Защитник юношеской сборной Украины перейдет в Спартак из Москвы

«Шахтер» продает Марка Мампасси в Россию

  • 16.10.2021 13:29
  • 829 просмотров
  • 6 комментариев
Источник: Защитник юношеской сборной Украины перейдет в Спартак из Москвы
© ФК Шахтер. Марк Мампасси

Защитник «Шахтера» и сборной Украины U-19 Марк Мампасси, который сейчас выступает на правах аренды за «Мариуполь», зимой перейдет в московский «Спартак». Об этом сообщает Телеграм-канал «Mr. Raumdeuter», который ведет журналсит и аналитик телеканалов «Футбол» Евгений Кузьменко.

По его информации, сумма трансфера 18-летнего защитника составит 3 миллиона евро. Transfermarkt оценивает Мампасси всего в 200 тысяч евро.

Мампасси является воспитанником академии «Шахтера», однако за первую команду горняков не провел ни одного матча. В нынешнем сезоне на его счету 8 матчей за «Мариуполь» во всех турнирах.

Также на счету Мампасси 2 гола в 12 матчах за сборную Украины U-17 и 3 матча за сборную Украины U-19.

Источник — Telegram

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Умник
    online
    Умник, 16.10.2021 13:37
    +1
    А шахтер может кого то из украинцев продать не в Россию ?
    В принципе. Почему он не может поехать если президент страны спокойно зарабатывает деньги в России, к нам ездят актеры из России наши актеры ездят.
    Это раньше была зрадонька. Сейчас всё ок.
    Пример заразителен.
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    umnuy2
    online
    umnuy2, 16.10.2021 13:43
    0
    Скорее всего берут под натурализацию,типа Цитаишвили
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    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 16.10.2021 13:42
    0
    Ничего удивительного
    Это ж шахтёр
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    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 16.10.2021 13:39
    0
    zepofriends, 16.10.2021 13:30
    зраднык
    Почему сразу ярлыки вешать?
    Просто чувак до сих пор мечтает о национальной сборной Бразилии.
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    zepofriends
    online
    zepofriends, 16.10.2021 13:32
    0
    15 икс навар, вот это менеджмент. сомневаюсь что Супрягу хотя бы за такую же цену кто-то купит.
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    zepofriends
    online
    zepofriends, 16.10.2021 13:30
    -1
    зраднык
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