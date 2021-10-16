Источник: Защитник юношеской сборной Украины перейдет в Спартак из Москвы

Защитник «Шахтера» и сборной Украины U-19 Марк Мампасси, который сейчас выступает на правах аренды за «Мариуполь», зимой перейдет в московский «Спартак». Об этом сообщает Телеграм-канал «Mr. Raumdeuter», который ведет журналсит и аналитик телеканалов «Футбол» Евгений Кузьменко.

По его информации, сумма трансфера 18-летнего защитника составит 3 миллиона евро. Transfermarkt оценивает Мампасси всего в 200 тысяч евро.

Мампасси является воспитанником академии «Шахтера», однако за первую команду горняков не провел ни одного матча. В нынешнем сезоне на его счету 8 матчей за «Мариуполь» во всех турнирах.

Также на счету Мампасси 2 гола в 12 матчах за сборную Украины U-17 и 3 матча за сборную Украины U-19.