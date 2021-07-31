ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отправил защитника в Мариуполь

«Мариуполь» объявил о переходе в команду защитника «Шахтера» Марка Мампасси.
Аренда рассчитана на один сезон.
18-летний Мампасси летние сборы проходил с «Шахтером», но в первой команде не закрепился и возвращается в «Мариуполь».
В минувшем сезоне Марк провел в команде Остапа Маркевича 6 матчей УПЛ.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Мариуполь
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.