ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отправил защитника в Мариуполь

Марк Мампасси вернулся в состав команды Остапа Маркевича

  • 31.07.2021 19:49
  • 2056 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отправил защитника в Мариуполь
© fcmariupol.com

«Мариуполь» объявил о переходе в команду защитника «Шахтера» Марка Мампасси.

Аренда рассчитана на один сезон.

18-летний Мампасси летние сборы проходил с «Шахтером», но в первой команде не закрепился и возвращается в «Мариуполь».

В минувшем сезоне Марк провел в команде Остапа Маркевича 6 матчей УПЛ.

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Источник — ФК Мариуполь

(2 голоса)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 31.07.2021 20:21
    0
    Удачи!
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 31.07.2021 20:21
    0
    Удачи!
    Ссылка
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