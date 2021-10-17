Агент Мампасси: «У Марка есть предложения из России и Европы»

Вадим Шаблий рассказал, что интерес к игроку якобы действительно существует

  • 17.10.2021 17:33
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Агент Мампасси: «У Марка есть предложения из России и Европы»
© fcmariupol.com

Вадим Шаблий, агент защитника Марка Мампасси, рассказал о том, что к 18-летнему игроку есть интерес зарубежных клубов.

Ранее сообщалось, что футболиста якобы готов подписать «Спартак» Москва.

«Я не могу прокомментировать эту информацию. Но у него есть несколько вариантов продолжения карьеры. Среди них есть несколько клубов в России и в Европе. Он молодой, сейчас хорошо выглядит. Парень очень перспективный», - сказал Шаблий.

Контракт игрока принадлежит «Шахтеру», а нынешний сезон Мампасси проводит в «Мариуполе».

В текущем сезоне провел 8 матчей.

Источник — Спорт-Экспресс

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