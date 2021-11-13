Локомотив хочет оформить Мампасси российский паспорт. Он родился в Донецке

18-летний защитник близок к тому, чтобы стать «железнодорожником»

  • 13.11.2021 09:57
  • 1549 просмотров
  • 7 комментариев
Локомотив хочет оформить Мампасси российский паспорт. Он родился в Донецке
© ФК Мариуполь. Марк Мампасси

Воспитанник академии «Шахтера» Марк Мампасси близок к тому, чтобы перейти в московский «Локомотив», который, по слухам, заплатит за сделку 4 миллиона евро.

При оформлении Мампасси «Локомотив» нацелен получить для игрока российское гражданство, чтоб тот не считался легионером в РПЛ и имел в будущем возможность выступления за сборную этой страны.

«Железнодорожники» хотят воспользоваться тем фактом, что Мампасси родился в Донецке, а его жители имеют право на упрощенное получение российского гражданства.

Отметим, что на счету Мампасси 12 матчей за сборную Украины U-17 и 3 поединка – за сборную Украины U-19.

В текущем сезоне УПЛ Марк Мампасси на правах аренды выступает за «Мариуполь». На счету бека 11 матчей и 1 результативная передача.

Источник — Чемпионат

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Умник
    Умник, 13.11.2021 10:13
    +7
    Прямо как нефтепровод уже.
    Шахтер Мариуполь Россия.
    Ссылка
    der_MaiStier
    online
    der_MaiStier, 13.11.2021 10:13 (изменен)
    +2
    Що значить хочуть зробити узкім ? Всі негри іспаковєков з народження є узкіми. Общая історія, общіє корні, общій ізик, всігда билі вмєстє...
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    sRUssia
    online
    sRUssia, 13.11.2021 10:40
    +1
    ... у скрєпних дикунів все так погано? ... зі 130-міліонного стада не можуть набрати православних ногомячистів? ...такий прямо рузге пацанчик, що не підійшов ШД, ну дкже всім став потрібний в Кац.апстані... Агент просто ціну набиває, а зрештою - невелика втрата... он Кормільці їдуть, чому цьому не заробити?... в збірній України він навряд чи чогось добється, а у кротів бразильці грають в основі...
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    Maksim Dimitrov
    Maksim Dimitrov, 13.11.2021 10:01
    +1
    Так его не допустят с донецкой пропиской и паспортом рф
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    mayakovskiy1
    mayakovskiy1, 13.11.2021 10:58
    0
    Aleks04, 13.11.2021 10:48
    Неудивительно, шахтер же обычно выпускает таких манкуртов без совести, без чести, внеполитики. Тут ещё черномазое (типа спорт вне политики) Их сородичей убивает русня, а они едут за получением паспорта рфии. Состоятельные покинули Донецк в 2014-2015, в Днепре валом беженцев, могу только представить сколько беженцев сейчас в Харькове и Киеве из-за русни
    Динамушка, с Президентом из ОПЗЖ и тренером из Газпрома, который прямо говорил, что никакой войны нет это прям пример патриотизма)
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 13.11.2021 10:48
    0
    Неудивительно, шахтер же обычно выпускает таких манкуртов без совести, без чести, внеполитики. Тут ещё черномазое (типа спорт вне политики) Их сородичей убивает русня, а они едут за получением паспорта рфии. Состоятельные покинули Донецк в 2014-2015, в Днепре валом беженцев, могу только представить сколько беженцев сейчас в Харькове и Киеве из-за русни
    Ссылка
    Robert Monroe
    Robert Monroe, 13.11.2021 10:48
    0
    Ну то зрозуміло, Україні цей відпрацьований матеріал вже не потрібен буже після трансіера.
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