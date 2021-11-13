Локомотив хочет оформить Мампасси российский паспорт. Он родился в Донецке

Воспитанник академии «Шахтера» Марк Мампасси близок к тому, чтобы перейти в московский «Локомотив», который, по слухам, заплатит за сделку 4 миллиона евро.

При оформлении Мампасси «Локомотив» нацелен получить для игрока российское гражданство, чтоб тот не считался легионером в РПЛ и имел в будущем возможность выступления за сборную этой страны.

«Железнодорожники» хотят воспользоваться тем фактом, что Мампасси родился в Донецке, а его жители имеют право на упрощенное получение российского гражданства.

Отметим, что на счету Мампасси 12 матчей за сборную Украины U-17 и 3 поединка – за сборную Украины U-19.

В текущем сезоне УПЛ Марк Мампасси на правах аренды выступает за «Мариуполь». На счету бека 11 матчей и 1 результативная передача.