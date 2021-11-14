Кто такой Марк Мампасси, и почему к нему такой активный интерес из России

Уедет ли воспитанник «Шахтера» в РПЛ, сменив гражданство?

  • 14.11.2021 12:42
  • 4462 просмотра
  • 20 комментариев
Кто такой Марк Мампасси, и почему к нему такой активный интерес из России
© ФК Мариуполь. Марк Мампасси

В последние дни в прессе возобновились слухи о том, что центральный защитник «Шахтера» Марк Мампасси, который ныне на правах аренды выступает за «Мариуполь», может уже зимой сменить клуб и перебраться в российскую Премьер-лигу. Однако, если месяц назад судачили о возможном переходе за 3 миллиона евро в московский «Спартак», то сейчас конечный «пункт назначения» Мампасси, если доверять СМИ, уже иной – московский «Локомотив». Причем, и сумма уже называется более высокая – 4 миллиона евро.

Почему Мампасси так рьяно сватают в Россию, и кто он вообще такой? Попробуем разобраться…

Родился в Донецке: как плюс или минус

Марк Мампасси родился 12 марта 2003 года в Донецке и имеет гражданство Украины. С 2010 года начал заниматься футболом в академии «Шахтера», воспитанником которого и является. С тех пор центрбек прошел через всю структуру школы «горняков», практически везде выделяясь и будучи на хорошем счету у тренеров. В среде селекционеров о Мампасси известно уже очень давно, а потому это явно не парень из ниоткуда.

К своим 18 годам на счету Марка Мампасси есть ряд поединков, проведенных за сборные Украины различных возрастов. За «сине-желтых» U-17 центрбек провел 12 матчей, за команду U-19 – пока лишь 3.

Впрочем, в России уже пишут, что потенциальный трансфер Мампасси в «Локомотив», скорее всего, приведет и к изменению гражданства футболиста. Дело в том, что по тамошним законам лицам, рожденным в Донецке, можно претендовать на упрощенное получение российского гражданства, чем боссы «железнодорожников» и собираются воспользоваться. Тем самым, «Локомотив» планирует избавиться от статуса легионера для Мампасси, а также потенциально открыть защитнику дорогу в национальную сборную России.

В профессионалах заиграл в «Мариуполе»

Как и многие талантливые воспитанники академии «Шахтера», Марк Мампасси, несмотря на ряд тренировок с первой командой «горняков» при Луише Каштру, не сумел пробиться в когорту лучших, и пошел по пути аренд. Дебютировать на профессиональном уровне, в частности в украинской Премьер-лиге, Марк сумел в минувшем сезоне в «Мариуполе», где и продолжает выступать поныне.

В целом, Мампасси в «Мариуполе» демонстрирует неплохой прогресс. Это очень работоспособный защитник, имеющий неплохой первый пас, в том числе и длинный, чем частенько пользуется при выходе из обороны в атаку. Что правда, в нынешнем сезоне с ростом количественных показателей у Мампасси произошел небольшой спад в качественных, но, скорее всего, это стоит связывать с фактором профессионального развития, когда у молодых футболистов часто происходят «скачки» в показателях и отсутствует стабильность.

Уже сейчас базовая статистика Мампасси выглядит вполне привлекательной, а потому неудивительно, что к нему действительно присматриваются другие клубы. Например, по числу выполненных передач в среднем за матч (52) Марк входит в топ-30 футболистов УПЛ, занимая 29-ю строчку. Выше него нет ни одного игрока, кроме Ильи Забарного (65 передач за 90 минут; 13 место) в возрасте до 20 лет.

Также Мампасси входит в топ-30 в УПЛ по среднематчевому показателю длинных пасов (7), занимая 27-е место. Причем в этой когорте футболистов он является единственным, кто еще не достиг 20-летия.

 

Учитывая весьма пристойные показатели Мампасси в единоборствах (хотя рост 184 сантиметра не является откровенно сильной стороной центрбека), статистика у 18-летнего таланта по меркам УПЛ действительно очень хорошая, что в совокупности с другими факторами делает этого игрока интересным на трансферном рынке.

Что с перспективами в «Шахтере»?

Главный вопрос: почему при всех, казалось бы, однозначных плюсах Мампасси, его готовы отпустить из «Шахтера», тем более, что в стане «горняков» издавна в задней линии делается ставка на украинцев? Здесь, похоже, все не так просто, и наверняка нет одного определяющего фактора.

Во-первых, если верить российским СМИ (а ничего другого не остается, так как в «Шахтере» не раскрывают сроки действия договоров с футболистами, по сути, еще молодежного состава), контракт Мампасси с вице-чемпионом Украины истекает летом следующего года. Агентом Марка является небезызвестный Вадим Шаблий, и по каким-то причинам можно предположить, что пока стороны не сошлись в условиях, но с учетом добрых деловых отношений последний не может поступить с донецким клубом так, как в свое время сделал его коллега, опекавший Александра Зинченко. Значит, одним из факторов, говорящих в пользу стремления «Шахтера» продать Мампасси этой зимой является именно срок контракта, и невозможность (или нежелание) сторон подписывать новую сделку.

Во-вторых, сам Мампасси, получив предложения из России, наверняка осознал, что заслуживает лучших условий, чем еще несколько лет в аренде в «Мариуполе». Застолбить за собой место в основе «Шахтера» при недавно приобретенном Марлоне, а также никуда не проданным Матвиенко, Витао и Кривцове, Марку вряд ли светит, а потому логично будет подыскать иные варианты. Вопрос: почему в России? Но здесь, как известно, каждый делает выбор для себя…

В-третьих, есть неофициальная версия, по которой в руководстве «Шахтера» не прочь сделать так, чтобы воспитанники академии давали клубной казне больше прибыли, а потому выход на трансферный рынок сейчас и демонстрация качества Мампасси, подкрепленная получением 4 миллионов евро, может стать очень важным шагом в этом направлении. Особенно на фоне слухов о том, что новым неофициальным куратором проекта «Мариуполя» в структуре «Шахтера» стал директор по футболу «горняков» Дарио Срна.

Так почему именно Россия?

Хороший вопрос. И здесь вряд ли имеет смысл связывать его с «Шахтером». «Горнякам» в ситуации с Мампасси, по сути, просто нужно выбрать максимально выгодное с экономической точки зрения предложение, как когда-то было в ситуации с Ракицким, а дальше уже пусть сам футболист решает, хочет ли он ехать в Россию, либо же продемонстрирует гражданскую позицию.

Помимо чисто футбольных качеств, по которым Мампасси может быть интересным в РПЛ (хотя вряд ли цена вопроса может быть равна 4 миллионам евро, а это сумма, эквивалентная той, которая была уплаченная «Шахтером» в 2019 году за Витао, который на тот момент был капитаном юношеской сборной Бразилии), ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов еще два варианта – чисто коммерческий и политический.

О первом уже в открытую говорят в самой России. Например, бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что московский клуб с приходом Ральфа Рангника на пост руководителя спортивного отдела фактически превращается в бизнес-проект немца. «Агенты Рангника работают по всей Европе — они все видят. Сейчас Мампасси придет, его будут ставить во все игры, а потом перепродадут. Известного игрока брать слишком дорого, именно поэтому они берут таких. Цель команды Рангника — заработать деньги, а футбола тут нет», - заявил Наумов.

Разделяет позицию Наумова другой экс-президент «Локомотива» Илья Геркус. Тот и вовсе считает крайне сомнительным целесообразность натурализации Мампасси: «Мне очень любопытно то, что происходит в «Локомотиве», но логику решений я не очень понимаю. Наблюдаю с огромным интересом. Смена гражданства? Насколько я понимаю, он заигран только за молодежку – есть возможность поменять футбольное гражданство. Но надо быть уверенным, что он дорастет до уровня нашей сборной. У той же Украины есть Забарный в сборной, на подходе Попов и Бондарь из молодежи. Сильная конкуренция».

Нельзя забывать, что фактическим владельцем «Локомотива», как и других российских клубов, претендующих, по данным СМИ, на подписание Мампасси, является государственная компания – ОАО «РЖД». Стало быть, деньги, инвестируемые ей в футбол, вполне целесообразно рассматривать не только, как часть бизнеса, но и как часть политики. В этой связи покупка перспективного украинца у «Шахтера», известного своей качественной академией, с последующей сменой для футболиста гражданства является мощным инструментом, который заинтересованные люди в России будут способны использовать в своих целях. Более того, может случиться прецедент, при котором российское гражданство, а вместе с ним и возможность выступать за тамошнюю сборную, получит игрок, родившийся в Донецке. Вряд ли стоит дополнительно останавливаться на том, насколько подобный вопрос стратегически важен для России, ведущей против Украины прямую и опосредованную войну едва ли не по всем направлениям.

Что решит Мампасси?

По словам Шаблия, у Мампасси нынче есть предложения не только из России, хотя оттуда таковых аж четыре. Что решит Марк агенту якобы еще неизвестно, а потому определенная свобода для маневра у 18-летнего центрбека вроде как есть. Впрочем, все мы прекрасно понимаем, насколько настойчивыми и убедительными в плане денежных знаков, прописанных в контракте, могут быть российские клубы, особенно из числа тех, которые финансируются за счет государственных корпораций.

Интересно, что в начале нынешнего года достаточно хорошо о Марке Мампасси высказывался тогдашний наставник сборной Украины U-18 Александр Петраков, ныне исполняющий обязанности главного тренера национальной команды. Тогда коуч сказал, что помимо хороших футбольных качеств, Мампасси выделяется и человеческими, являясь скромным и порядочным парнем. Что ж, Александр Васильевич не раз давал понять, что умеет разбираться в людях – посмотрим, не прогадал ли он с Мампасси…

Алексей Сливченко, Sport.ua

(34 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    OttoKesterr
    online
    OttoKesterr, 14.11.2021 13:01
    +13
    Його справа переходит чи не переходити в РПЛ, міняти чи не міняти громадянство. Залишиться українцем - респект! Стане росіянином теж плюс, бо нашій збірній потрібні ті, хто мріє в ній грати.
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    Golhrenshtanga, 14.11.2021 13:23
    +7
    kortizol, 14.11.2021 13:00
    вы же так ненавидите Мариуполь, так и ненавидьте и всех кто в нём играет, в том числе и Мампасси. вам должно быть всё-равно сменит он гражданство или нет, он из Мариуполя, а для упоротых это уже клеймо.
    Тут дело в другом,человеку плохо тут,кругом нацысты,фашисты,марсиане,мальчики в трусиках на заборах висят,страшно,еще небось и москалем обзывают
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 14.11.2021 13:39
    +3
    Шахтёр научился массово выращивать предателей
    Ссылка
    Бугор
    Бугор, 14.11.2021 14:07
    +1
    Yura D, 14.11.2021 14:02
    А из какого города этот "гранд"?
    Ты уже отлизал у хозяина своего ?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 14.11.2021 14:01
    +1
    Топ игрок из лучшего и единственного футбольного гранда Украины.
    Ссылка
    salem1974
    online
    salem1974, 14.11.2021 13:57
    +1
    На летних сборах он произвел очень хорошее впечатление,думал даже,что он с Марлоном будут основной парой защитников,лучше бы от Кривцова избавились
    Ссылка
    Yura D
    online
    Yura D, 14.11.2021 13:43
    0
    axylinam, 14.11.2021 13:39
    Шахтёр научился массово выращивать предателей
    Для донецких мокши всегда были братушками. Они и сейчас дёснами бьются. Донецкие же рассказывают, что не с расеей воюют, а с бандеровцами
    Ссылка
    sRUssia
    online
    sRUssia, 14.11.2021 13:20
    0
    ...агенти набивають ціну. Якби він щось був вартий - був би в ШД... У нас он молодіжка Чемпіони світу, а де вони зараз ? ... банальний розвод убогих мокше-бурятів на гроші... Якщо з 130-мільйонів не можуть вибрати з десяток православних ногомячистів - доводиться красти в інших, там же вони ще не зіпсовані скрєпним самогоном і мельдонієм...
    Ссылка
    maksum139
    maksum139, 14.11.2021 12:57
    0
    нехай їде, малорос
    Ссылка
    kon10000
    kon10000, 14.11.2021 14:02
    -1
    Парень ещё ничего не решил, а его уже тут авансом дерьмом поливают... Это разве правильно, по европейски?
    Ссылка
    keegan
    online
    keegan, 14.11.2021 13:48
    -1
    Удачи в новом клубе раз своим не нужен
    Ссылка
    Yura D
    online
    Yura D, 14.11.2021 14:02
    -2
    Face Control, 14.11.2021 14:01
    Топ игрок из лучшего и единственного футбольного гранда Украины.
    А из какого города этот "гранд"?
    Ссылка
    Бугор
    Бугор, 14.11.2021 13:38
    -2
    Yura D, 14.11.2021 13:25
    Кусок говна, которое можно продать тупым мокшам
    Юрка ты Debil
    Ссылка
    maksum139
    maksum139, 14.11.2021 13:12
    -2
    гарний розвод москалів на бабки
    Ссылка
    kortizol
    online
    kortizol, 14.11.2021 13:00
    -2
    вы же так ненавидите Мариуполь, так и ненавидьте и всех кто в нём играет, в том числе и Мампасси. вам должно быть всё-равно сменит он гражданство или нет, он из Мариуполя, а для упоротых это уже клеймо.
    Ссылка
    MAd___KrOT
    online
    MAd___KrOT, 14.11.2021 12:51
    -2
    А витао привоза не хотят купить вместо мампаси
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 14.11.2021 13:03
    -3
    Жаль если продадут, у Шахтера не все хорошо с ЦЗ, особенно с украинским паспортом
    Ссылка
    kortizol
    online
    kortizol, 14.11.2021 13:00
    -3
    maksum139, 14.11.2021 12:57
    нехай їде, малорос
    ну вот, правильное мышление, чумудан вокзаль Россия
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 14.11.2021 13:28
    -4
    Yura D, 14.11.2021 13:25
    Кусок говна, которое можно продать тупым мокшам
    Шпрот, ты не продаешься... Ты бесценный кусок .авна
    Ссылка
    Yura D
    online
    Yura D, 14.11.2021 13:25
    -5
    Кусок говна, которое можно продать тупым мокшам
    Ссылка
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