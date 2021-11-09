Шаблий больше не занимается Мариуполем, новый куратор – легенда Шахтера

Инициатором перехода двух легионеров в «Мариуполь» был хорват Дарио Срна

  • 09.11.2021 00:31
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Шаблий больше не занимается Мариуполем, новый куратор – легенда Шахтера
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Известный футбольный агент Вадим Шаблий больше не занимается делами игроков «Мариуполя».

Функции неофициального куратора «Мариуполя» перешли к Дарио Срна, директору по футболу «Шахтера».

Инициатором трансфера в «Мариуполь» двух легионеров, Стефана Спировски и Петера Босанчича, был именно Дарио Срна, которому должны отойти определенные проценты от последующей перепродажи футболистов. Срна в начале сентября совершал визит в клуб «Мариуполь» для разговора с руководством и тренерским штабом азовцев на предмет плохих результатов.

Также известно, что руководство мариупольского клуба продолжает доверять главному тренеру Остапу Маркевичу, хотя с подопечными и коллегами-тренерами у Маркевича-младшего очень непростые отношения в плане взаимопонимания.

Источник — UA-Football

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