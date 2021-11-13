Агент: «Четыре российских топ-клуба интересуются Мампасси. Он думает»

Вадим Шаблий – о будущем своего клиента

  • 13.11.2021 12:40
  • 626 просмотров
  • 3 комментария
Агент: «Четыре российских топ-клуба интересуются Мампасси. Он думает»
© ФК Мариуполь. Марк Мампасси

Агент защитника «Мариуполя» Марка Мампасси Вадим Шаблий прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны российских топ-клубов:

«К Мампасси очень много интереса со стороны совершенно разных стран и клубов. Пока игрок думает, какой вариант ему подойдет для прогресса.

На данный момент им интересуются четыре российских топ-клуба. Теоретически, этой зимой он может перебраться в Россию».

Источник — Спорт-Экспресс

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    kaka
    online
    kaka, 13.11.2021 14:00
    0
    Если рассуждать-игрок несборник в РФ нужен разве что аутсайдерам РПЛ-а на хрена Марку менять щило на мыло
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    kaka
    online
    kaka, 13.11.2021 13:58
    0
    В РФ нет топ-клубов как таковых из боле-менее приличных-Зенит и пара московских-Динамо и Локомотив..... Все остальное плюс -минус уровень УПЛ
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    Serhii P.
    Serhii P., 13.11.2021 12:43
    0
    Шаблій це ще той фрукт., активно співпрацює з окупантами. Гроші - це головне, він маму рідну чорту продасть.
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