Агент: «Четыре российских топ-клуба интересуются Мампасси. Он думает»

Агент защитника «Мариуполя» Марка Мампасси Вадим Шаблий прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны российских топ-клубов:

«К Мампасси очень много интереса со стороны совершенно разных стран и клубов. Пока игрок думает, какой вариант ему подойдет для прогресса.

На данный момент им интересуются четыре российских топ-клуба. Теоретически, этой зимой он может перебраться в Россию».