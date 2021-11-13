Зенит и Динамо заинтересованы в трансфере Мампасси из Шахтера

18-летний воспитанник «Шахтера» Марк Мампасси, который ныне на правах аренды выступает в «Мариуполе», пользуется повышенным спросом на трансферном рынке российской Премьер-лиги.

Как уже сообщалось, торги с «горняками» по Мампасси вокруг суммы в 4 миллиона евро ведет московский «Локомотив», однако «железнодорожникам» придется выиграть непростую конкуренцию.

Интерес к Мампасси также проявляют «Зенит» и московское «Динамо», однако никакой конкретики в этом вопросе пока нет.

Напомним, «Локомотив» хочет при переходе Мампасси оформить для защитника российское гражданство, воспользовавшись тем фактом, что футболист родился в Донецке.