Зенит и Динамо заинтересованы в трансфере Мампасси из Шахтера

Еще два клуба из РПЛ на горизонте

  • 13.11.2021 10:16
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Зенит и Динамо заинтересованы в трансфере Мампасси из Шахтера
© ФК Мариуполь. Марк Мампасси

18-летний воспитанник «Шахтера» Марк Мампасси, который ныне на правах аренды выступает в «Мариуполе», пользуется повышенным спросом на трансферном рынке российской Премьер-лиги.

Как уже сообщалось, торги с «горняками» по Мампасси вокруг суммы в 4 миллиона евро ведет московский «Локомотив», однако «железнодорожникам» придется выиграть непростую конкуренцию.

Интерес к Мампасси также проявляют «Зенит» и московское «Динамо», однако никакой конкретики в этом вопросе пока нет.

Напомним, «Локомотив» хочет при переходе Мампасси оформить для защитника российское гражданство, воспользовавшись тем фактом, что футболист родился в Донецке.

Источник — Sport24.ru

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