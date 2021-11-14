В воскресенье, 14 ноября, состоится поединок квалификации чемпионата мира 2022, в котором встретятся сборные Испании и Швеции.
Чтобы занять первое место и получить прямую путевку на ЧМ-2022, Испанию устроит и ничья.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
Испания – Швеция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».
Источник — Sport.ua
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