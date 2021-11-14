Главный тренер сборной России взял на себя вину за поражение от Хорватии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал поражение в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).



«В поражении полностью моя вина. 100%. Наши футболисты на уровне сборной Хорватии могут смотреться намного лучше. Что делать? Работать. Хорватия играла настолько хорошо, насколько мы это позволили. Если бы мы им столько не позволяли, они бы играли иначе.



Естественно, Кудряшов сейчас расстроен. Мы его поддержали. Такое могло случиться с каждым – мяч мог попасть в колено, руку, голову и отскочить. Какая может быть атмосфера в команде после такой игры? Все расстроены.



Поле? Как такое можно ожидать? Мы же не знали, с какой силой будет идти дождь. Он шёл весь первый тайм, в перерыве полилось еще больше, во втором тайме поле превратилось в лужи. Но опять же, говорить о том, что состояние газона помешало нам сыграть лучше – не дело.

С выходом в стыки мой контракт продлевается автоматически. Соперников узнаем 26 числа. Сейчас играть сложно, потому что сыграли много игр, в марте будет сложно – потому что сыграли мало. А когда играть-то? Так что сложности будут постоянно», – сказал Карпин.