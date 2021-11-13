В воскресенье, 14 ноября, в Сплите на стадионе «Полюд» состоится матч заключительного тура группового раунда европейской квалификации чемпионата мира-2022, в котором местная сборная Хорватии примет национальную команду России. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву.

Хорватия

«Шашечные» являются завсегдатаями финальных частей чемпионатов мира и Европы. В данный момент именно они – действующие вице-чемпионы планеты, поскольку в 2018 году на Мундиале в России капитулировали лишь в финальном поединке, проиграв Франции (2:4).

В нынешнем отборе команда Златко Далича, после того как повысила планку ожиданий своих болельщиков, просто обязана выходить на чемпионат мира с первого места. За тур до конца отбора хорваты занимают второе место в турнирной таблице, отставая от России на два балла. Поэтому в предстоящем матче их устроит только победа.

Россия

Сборная России под руководством Валерия Карпина, который возглавил команду после Евро-2020, провела шесть поединков и добилась в них почти максимального успеха, набрав 16 очков из 18 возможных. Причем ничья была в дебютном для Карпина поединке как раз с Хорватией (0:0).

В выездном поединке с хорватами Россию, которую считают аутсайдером, ничья тоже устроит, ведь любой результат кроме поражения сохранит за ней первое место в группе и даст прямую путевку на Мундиаль. В случае фиаско у россиян еще будет шанс побороться за выход на чемпионат мира в стыковых поединках.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Хорватия одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.64 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Хорватия: Грбич – Соса, Гвардиол, Чалета-Цар, Юранович, Пашалич, Брозович, Модрич, Перишич, Крамарич, Майер.

Россия: Сафонов – Караваев, Джикия, Дивеев, Сутормин, Головин, Баринов, Ерохин, Мостовой, Смолов, Миранчук.

14 ноября, воскресенье