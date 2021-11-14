В воскресенье, 14 ноября, состоится поединок квалификации чемпионата мира 2022, в котором встретятся сборные Хорватии и России.
Матч пройдет в Сплите на стадионе «Полюд» и начнется в 16:00 по киевскому времени.
Чтобы занять первое место и получить прямую путевку на ЧМ-2022, Хорватии нужна только победа.
Хорватия – Россия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 3».
❤️🔥 #Croatia starting lineup! 🇭🇷🇷🇺#BeProud #CRORUS #WCQ #Vatreni pic.twitter.com/9OTPZ8UxNV— HNS (@HNS_CFF) November 14, 2021
Наш состав на битву #ХорватияРоссия 🇭🇷⚔️🇷🇺 pic.twitter.com/fbTYcSpXdv— Сборная России (@TeamRussia) November 14, 2021
Источник — Sport.ua
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