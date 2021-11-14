Хорватия
0 : 0
Россия
14.11.2021 16:00   ТВ-трансляция: 

Хорватия – Россия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 ноября в 16:00 матч квалификации чемпионата мира 2022

  • 14.11.2021 15:55
  • 1031 просмотр
  • 3 комментария
Хорватия – Россия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 14 ноября, состоится поединок квалификации чемпионата мира 2022, в котором встретятся сборные Хорватии и России.

Матч пройдет в Сплите на стадионе «Полюд» и начнется в 16:00 по киевскому времени.

Чтобы занять первое место и получить прямую путевку на ЧМ-2022, Хорватии нужна только победа.

Хорватия – Россия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 3».

📺 Видеотрансляция
Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Sauron
    online
    Sauron, 14.11.2021 15:44 (изменен)
    +1
    Надеюсь, славяне изнасилуют лаптей!
    Ссылка
    igogo
    online
    igogo, 14.11.2021 15:42
    0
    Киприоты - за Мальту!
    Ссылка
    brighi10
    online
    brighi10, 14.11.2021 15:36
    0
    Вперед великая Хорватия
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности