Северная Ирландия
0 : 0
Италия
15.11.2021 21:45

Северная Ирландия – Италия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022

Чемпионам Европы пора завершить начатое

  • 14.11.2021 18:45
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Северная Ирландия – Италия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 15 ноября, в Белфасте на стадионе «Уиндзор Парк» состоится матч восьмого тура квалификации чемпионата мира-2022 по футболу, в котором сыграют сборные Северной Ирландии и Италии. Стартовый свисток румынского арбитра Иштвана Ковача из Карея прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Северная Ирландия


Коллектив Иана Бэраклафа принимает участи в поединках ноябрьской международной паузы лишь в качестве стороннего наблюдателя за дуэлью Италии и Швейцарии за право стать единственной командой от группы C, которая напрямую попадет на грядущий мундиаль. Свою кампанию «зелено-белая армия» провалила, когда не сумела в сентябре и октябре обыграть «Нати» в двух спаренных поединках (0:0 и 0:2), поэтому в спокойном темпе доводит текущую квалификацию до логического завершения для себя, после чего начинает готовиться к новому циклу, но уже в рамках чемпионата Европы-2024.

По большому счету, главной задачей Северной Ирландии в предстоящей игре будет не пустить вперед себя еще и Болгарию, дабы в итоге не помочь недавнему сопернику сборной Украины по товарищескому поединку завершить отбор на более-менее привлекательном третьем месте. Расклады перед финальным туром таковы, что сделать это команде Барклафа будет проблематично. Хозяева предстоящей игры имеют с болгарами равное количество очков, однако пропустили на три гола меньше, а именно разница забитых и пропущенных мячей в итоге и будет тем показателем, по которому сборные будут сравнивать между собой, если команда Ясена Петрова не наберет очков в параллельной игре против Швейцарии. Верится в это с трудом, поэтому Северной Ирландии достаточно будет просто не пропустить на три мяча больше, чем преследователи.

Италия


Несколько дней назад «Скуадра Адзурра» могла и должна была завершить для себя этот отборочный цикл досрочно, однако упустила возможность в очном поединке окончательно оторваться от Швейцарии перед заключительным туром (1:1). В целом же, выступления команды Роберто Манчини в осенней кампании иначе как «триумфальным похмельем» назвать будет достаточно сложно. Судите сами, Италия уверенно лидировала в группе с тремя победами кряду, однако после победы на чемпионате Европы-2020 в трех из четырех играх свела дело к ничьей.

Что характерно, первым соперником, который остановил итальянцев, стала все та же уже знакомая украинскому болельщику Болгария (1:1). Еще у «Скуадры Адзурры» был неудачный опыт выступлений в плей-офф Лиги наций УЕФА, где они в итоге довольствовались лишь третьим местом, завоеванным в дуэли против Бельгии (2:1). Как видим, продолжать победную поступь после громкого успеха Италии не особо удается. В частности, существует вероятность, что команде Манчини придется играть еще и в плей-офф квалификации к чемпионату мира, что в целом дает нам схожу картину с тем, что происходило с Италией после победы на мундиале-2006 в Германии. Страна тогда отходила от шока добрых шесть лет, а как будет на этот раз?

Ориентировочные составы


Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл – Эванс, Кэткарт, Макнейр – Фергюссон, Сэвилл, Макканн, Дэвис, Даллас – Вашингтон, Мадженнис.

Италия: Доннарумма – Эмерсон, Бонуччи, Ачерби, Ди Лоренцо – Локателли, Жоржиньо, Барелла – Инсинье, Белотти, Кьеза.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре гости сумеют поставить точку в вопросе своей квалификации на чемпионат мира-2022, однако не заставят фанатов хозяев уж сильно переживать. Нашей ставкой будет позиция – Фора. Италия (-1.5) с коэффициентом 1.79 по линии Parimatch.

15 ноября, понедельник

Северная Ирландия – Италия
Белфаст. «Уиндзор Парк». 21:45
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Oll.tv
Арбитр: Иштван Ковач (Карей, Румыния)
Прогноз Sport.ua – 0:2
Parimatch  
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Илья Береза, Sport.ua

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