МАНЧИНИ: «В марте выйдем на чемпионат мира, а затем выиграем турнир»

Сборная Италии не смогла обыграть Северную Ирландии (0:0) в матче заключительного тура отборочного турнира ЧМ-2022. После этого матча итальянцы заняли второе место в группе и сыграют в плей-офф квалификации.

Наставник сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал матч.

«Сейчас мы ничего не можем с этим поделать, у нас игра в марте, и постараемся выложиться по максимуму. На данный момент мы изо всех сил пытаемся забивать голы, несмотря на доминирующее владение мячом и инициативу. Северная Ирландия заставила всех защищаться, и мы изо всех сил пытаемся взломать такую оборону. Жаль, потому что мы должны были решать задачу в группе задолго до того, как до этого дошло. Нам просто нужно заново открыть то, что характеризовало нас до сегодняшнего дня. У нас было два незабитых пенальти в решающих матчах, так что это показывает, что у нас были шансы на победу.

Наряду с двумя ничьими против Швейцарии, в которых Жоржиньо не реализовывал пенальти в каждом матче, Италия также проиграла из-за ничьей с Болгарией. Сейчас мы готовимся к марту и уверенно выходим в плей-офф. Забронируем себе место на чемпионате мира в марте и, надеюсь, выиграем и турнир», — сказал Манчини.