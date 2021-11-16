МАНЧИНИ: «В марте выйдем на чемпионат мира, а затем выиграем турнир»

Наставник сборной Италии высказался о неудачном матче

  • 16.11.2021 01:14
  • 106 просмотров
  • 1 комментарий
МАНЧИНИ: «В марте выйдем на чемпионат мира, а затем выиграем турнир»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Италии не смогла обыграть Северную Ирландии (0:0) в матче заключительного тура отборочного турнира ЧМ-2022. После этого матча итальянцы заняли второе место в группе и сыграют в плей-офф квалификации.

Наставник сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал матч.

«Сейчас мы ничего не можем с этим поделать, у нас игра в марте, и постараемся выложиться по максимуму. На данный момент мы изо всех сил пытаемся забивать голы, несмотря на доминирующее владение мячом и инициативу. Северная Ирландия заставила всех защищаться, и мы изо всех сил пытаемся взломать такую оборону. Жаль, потому что мы должны были решать задачу в группе задолго до того, как до этого дошло. Нам просто нужно заново открыть то, что характеризовало нас до сегодняшнего дня. У нас было два незабитых пенальти в решающих матчах, так что это показывает, что у нас были шансы на победу.

Наряду с двумя ничьими против Швейцарии, в которых Жоржиньо не реализовывал пенальти в каждом матче, Италия также проиграла из-за ничьей с Болгарией. Сейчас мы готовимся к марту и уверенно выходим в плей-офф. Забронируем себе место на чемпионате мира в марте и, надеюсь, выиграем и турнир», — сказал Манчини.

Источник — Football-Italia

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 16.11.2021 01:21 (изменен)
    -1
    В итоге: Чемпионы Европы вылетят от Португалии в плей-офф
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности