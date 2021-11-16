Северная Ирландия

В матче отбора ЧМ-2022 Италия сыграла вничью с Северной Ирландией и не смогла получить прямую путевку на чемпионат мира.
Источник — Sport.ua
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В матче отбора ЧМ-2022 Италия сыграла вничью с Северной Ирландией и не смогла получить прямую путевку на чемпионат мира.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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