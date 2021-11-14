Мать Мампасси: «Возможность перехода в Локомотив есть, надеюсь, состоится»

Мать защитника «Шахтера» Марка Мампасси Владлена прокомментировала информацию о том, что ее сын может перейти в «Локомотив» и получить российское гражданство.
«Еще официально ничего не объявлено. Я не имею права говорить пока. Но возможность перехода есть. Надеюсь, что все получится. Будет ли это «Локомотив»? Да. Российское гражданство для Мампасси? Мы об этом пока не говорим. Разговор идет только о возможном трансфере, о смене гражданства речи пока нет.
Дорога в сборную Украины будет закрыта после перехода в Россию? Ну, жизнь меняется. Может, сегодня закрыта, а завтра будет открыта. Все может быть. Если сейчас Мампасси будет играть в «Мариуполе», сборная для него тоже будет закрыта. Потому что в сборную Украины из «Мариуполя» не берут.
Играть за сборную России? Как можно говорить, что будет завтра — если мы еще даже не перешли. Но, в целом, все возможно», - сказала Владлена Мампасси.
Ранее сообщалось, что Мампасси хотят подписать четыре клуба РПЛ.
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Источник — Спорт-Экспресс
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Кто Марлоса куда выставлял?
Если ты такое пишешь, ты или рашист или ещё хуже крыса, которая живёт в Украине и тихо ненавидит свою страну!
Неужели вы не понимаете, что главная проблема в том. Что кроты на постоянной основе уходят в рашистские клубы, и это уже системно!
До каких пор мы будем закрывать на это глаза?
Ты реально крот разницу вообще не понимаешь?
Или как обычно дурачка включаешь?
Неужели вы не понимаете, что главная проблема в том. Что кроты на постоянной основе уходят в рашистские клубы, и это уже системно!
До каких пор мы будем закрывать на это глаза?
Если перейдёт, он будет пожизненно - позорный нигер без роду и племени!
И к чёрту здесь любую толерантность!
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