Мать Мампасси: «Возможность перехода в Локомотив есть, надеюсь, состоится»

Воспитанник «Шахтера» вскоре может оказаться в Москве и принять российское гражданство

  • 14.11.2021 13:23
  • 938 просмотров
  • 9 комментариев
Мать Мампасси: «Возможность перехода в Локомотив есть, надеюсь, состоится»
© ФК Мариуполь. Марк Мампасси

Мать защитника «Шахтера» Марка Мампасси Владлена прокомментировала информацию о том, что ее сын может перейти в «Локомотив» и получить российское гражданство.

«Еще официально ничего не объявлено. Я не имею права говорить пока. Но возможность перехода есть. Надеюсь, что все получится. Будет ли это «Локомотив»? Да. Российское гражданство для Мампасси? Мы об этом пока не говорим. Разговор идет только о возможном трансфере, о смене гражданства речи пока нет.

Дорога в сборную Украины будет закрыта после перехода в Россию? Ну, жизнь меняется. Может, сегодня закрыта, а завтра будет открыта. Все может быть. Если сейчас Мампасси будет играть в «Мариуполе», сборная для него тоже будет закрыта. Потому что в сборную Украины из «Мариуполя» не берут.

Играть за сборную России? Как можно говорить, что будет завтра — если мы еще даже не перешли. Но, в целом, все возможно», - сказала Владлена Мампасси.

Ранее сообщалось, что Мампасси хотят подписать четыре клуба РПЛ.

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Источник — Спорт-Экспресс

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    fedd1979
    fedd1979, 14.11.2021 13:40
    +3
    Якщо ще сидячи в "Маріуполі" тітка каже, що "все можливо", то дурню ясно, що за кілька місяців буде "гражданіном". Аде чи варта цього вся та істерія? Невже дійсно він такий крутий, що цього не бачать тут?
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 14.11.2021 13:38
    +2
    kortizol, 14.11.2021 13:34
    правильный выбор, из этой ксенофобной страны ты никогда бы не попал в сборную, если Марлоса выставили за порог, то что говорить о каком-то Мампасси.
    Что ты клоун несёшь?
    Кто Марлоса куда выставлял?
    Если ты такое пишешь, ты или рашист или ещё хуже крыса, которая живёт в Украине и тихо ненавидит свою страну!
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 14.11.2021 13:42
    +1
    fedd1979, 14.11.2021 13:40
    Якщо ще сидячи в "Маріуполі" тітка каже, що "все можливо", то дурню ясно, що за кілька місяців буде "гражданіном". Аде чи варта цього вся та істерія? Невже дійсно він такий крутий, що цього не бачать тут?
    А разве дело в том, крутой или нет игрок?
    Неужели вы не понимаете, что главная проблема в том. Что кроты на постоянной основе уходят в рашистские клубы, и это уже системно!
    До каких пор мы будем закрывать на это глаза?
    Ссылка
    MAd___KrOT
    online
    MAd___KrOT, 14.11.2021 14:20
    0
    Alexander Киев, 14.11.2021 14:11
    За Шкурина бабки уже заплатили ? Или Дынама каждый месяц на Москву пересылает за аренду?
    Дынамо любит спонсировать клуб армии россии
    Ссылка
    Izz
    online
    Izz, 14.11.2021 14:16
    0
    kortizol, 14.11.2021 13:34
    правильный выбор, из этой ксенофобной страны ты никогда бы не попал в сборную, если Марлоса выставили за порог, то что говорить о каком-то Мампасси.
    Закусуй бояришник матрьошками, валянок!
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 14.11.2021 14:15
    0
    Alexander Киев, 14.11.2021 14:11
    За Шкурина бабки уже заплатили ? Или Дынама каждый месяц на Москву пересылает за аренду?
    Причем здесь белорус Шкурин к тому, что кроты с украинским гражданством, постоянно переходят в рашистские клубы?
    Ты реально крот разницу вообще не понимаешь?
    Или как обычно дурачка включаешь?
    Ссылка
    Alexander Киев
    Alexander Киев, 14.11.2021 14:11
    -1
    adidas777, 14.11.2021 13:42
    А разве дело в том, крутой или нет игрок?
    Неужели вы не понимаете, что главная проблема в том. Что кроты на постоянной основе уходят в рашистские клубы, и это уже системно!
    До каких пор мы будем закрывать на это глаза?
    За Шкурина бабки уже заплатили ? Или Дынама каждый месяц на Москву пересылает за аренду?
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 14.11.2021 13:36
    -1
    Позорище!
    Если перейдёт, он будет пожизненно - позорный нигер без роду и племени!
    И к чёрту здесь любую толерантность!
    Ссылка
    kortizol
    online
    kortizol, 14.11.2021 13:34
    -9
    правильный выбор, из этой ксенофобной страны ты никогда бы не попал в сборную, если Марлоса выставили за порог, то что говорить о каком-то Мампасси.
    Ссылка
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