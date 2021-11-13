Месси вышел на замену. Гол Ди Марии принес победу Аргентине над Уругваем

Сборная Аргентины переиграла команду Уругвая в матче квалификации чемпионата мира 2022.
Единственный гол на 7-й минуте забил Анхель Ди Мария. Лидер аргентинской сборной Лионель Месси вышел на замену на 76-й минуте.
Квалификация ЧМ-2022
13-й тур, 12 ноября
Уругвай – Аргентина – 0:1
Гол: Ди Мария, 7.
Турнирная таблица
Источник — Sport.ua
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