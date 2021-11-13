Уругвай
0 : 1
Аргентина
13.11.2021, FT

Месси вышел на замену. Гол Ди Марии принес победу Аргентине над Уругваем

Единственный гол был забит на 7-й минуте матча

  • 13.11.2021 03:05
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Месси вышел на замену. Гол Ди Марии принес победу Аргентине над Уругваем
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Аргентины переиграла команду Уругвая в матче квалификации чемпионата мира 2022.

Единственный гол на 7-й минуте забил Анхель Ди Мария. Лидер аргентинской сборной Лионель Месси вышел на замену на 76-й минуте.

Квалификация ЧМ-2022

13-й тур, 12 ноября

Уругвай – Аргентина – 0:1

Гол: Ди Мария, 7.

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

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