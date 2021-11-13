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Уругвай - Аргентина. Прогноз и анонс на матч отбора на ЧМ-2022

Месси и Ко уверенно движутся к Катару, а Суарес сотоварищи ведут отчаянную борьбу

  • 13.11.2021 00:50
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Уругвай - Аргентина. Прогноз и анонс на матч отбора на ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на субботу, 13 ноября, по европейскому времени в Монтевидео на стадионе «Кампеон-дель-Сигло» состоится матч квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года среди южноамериканских сборных, в котором команда Уругвая примет Аргентину. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 01:00 по Киеву.

Уругвай

 

Команда Оскара Табареса занимает промежуточное пятое место в турнирной таблице квалификации ЧМ-2022 в зоне Южной Америки. В ее активе 16 очков после 12 игр (4 победы, 4 ничьи, 4 поражения). Это ровно столько же, сколько у команды Колумбии, которая идет четвертой, и на один пункт меньше, нежели у сборной Эквадора, занимающей третью позицию.

В розыгрыше Кубка Америки этого года уругвайцы выбыли из борьбы на стадии 1/4 финала, проиграв по пенальти 2:4 (основное время – 0:0) команде Колумбии. После этого «чарруа» смогли полностью переключиться на борьбу в квалификации будущего мундиаля.

В трех сентябрьских поединках уругвайцы добились одной ничьей (Перу – 1:1 на выезде) и дважды победили (Боливия – 4:2 дома, Эквадор – 1:0 дома). К сожалению, серия матчей в октябре принесла «небесно-голубым» совершенно иные результаты: одна ничья (Колумбия – 1:1 дома) и два поражения (Аргентина – 0:3 на выезде, Бразилия – 1:4 также в гостях).

Аргентина

 

Подопечные Лионеля Скалони располагаются на второй позиции в турнирной таблице отборочного турнира сборных Южной Америки. Они в 11-ти сыгранных матчах набрали 25 очков, одержав 7 побед при четырех ничьих (разница мячей 19-6).

В сентябрьской серии матчей после триумфального для сборной Аргентины летнего розыгрыша Кубка Америки, где она в финале обыграла Бразилию (1:0), команда добыла две победы. Были обыграны Венесуэла (3:1 на выезде) и Боливия (3:0 дома). Также в тот период аргентинцы начали поединок со сборной Бразилии, но он, как известно, быстро был прерван, и так и не был доигран.

В октябре команда Скалони вначале поделила очки на выезде с Парагваем (1:1), затем разгромила дома Уругвай (3:0), и также дома одолела Перу (1:0).

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что сборная Аргентины в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.08 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

 

Уругвай: Муслера – Нандес, Коатес, Годин, Винья, Бентанкур, Весино, Вальверде, Де Ла Круз, Родригес, Суарес.

Аргентина: Э. Мартинес – Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико, Де Паул, Паредес, Ло Чельсо, Месси, Ди Мария, Л. Мартинес.

13 ноября, суббота

Уругвай - Аргентина
Монтевидео. Стадион «Кампеон-дель-Сигло». 01:00
ТВ-трансляция – нет
Прогноз Sport.ua — 0:2

 

Parimatch  
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    tko3mmxjje
    online
    tko3mmxjje, 13.11.2021 01:50
    0
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