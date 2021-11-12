Линц. Риск выиграла третий титул в карьере

Состоялась финальная встреча в рамках турнира WTA 250 в Линце.



В матче за титул восьмая сеяная американка Элисон Риск (№73 WTA) переиграла лаки-лузера Жаклин Кристиан из Румынии (№100 WTA). Отметим, что румынка проиграла еще в финале квалификации Лесе Цуренко, но все равно дошла до финала.



Линц. Финал



Элисон Риск [8] – Жаклин Кристиан [LL] – 2:6, 6:2, 7:5



Для Риск это был 11-й финал и всего третья победа. В сентябре текущего года она проиграла в матче за титул Жасмин Паолини в Портороже.



Кристиан провела свой дебютный финал и с понедельника обновил личный рекорд, поднявшись на 74-ю строчку мирового рейтинга.