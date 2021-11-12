Молчанов и Недовесов – в финале челленджера в Словакии

Украинский теннисист Денис Молчанов стал полуфиналистом парного разряда в рамках челленджера в Словакии.
В дуэте с экс-украинцем Александром Недовесовым Молчанов в 1/2 финала переиграл индийский тандем Дивидж Шаран / Срирам Баладжи.
Братислава. Полуфинал парного разряда
Денис Молчанов / Александр Недовесов – Дивидж Шаран / Срирам Баладжи – 6:2, 6:3
Отметим, что во втором полуфинале сыграет Серегй Стаховский.
Источник — Sport.ua
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