Юрий ШЕЛЕПНИЦКИЙ: «Против болгар выйдут те, кто сыграют и против Боснии»

Специалист считает, что Александр Петраков обойдется без экспериментов

  • 11.11.2021 10:41
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Юрий ШЕЛЕПНИЦКИЙ: «Против болгар выйдут те, кто сыграют и против Боснии»
© УАФ

Первый капитан сборной Украины Юрий Шелепницкий поделился мнением о предстоящем 11 ноября контрольном матче нашей национальной команды против Болгарии.
 
— Главная задача в матче с Болгарией — подвести всех футболистов национальной команды к более-менее равному уровню. Думаю, тренерский штаб сине-желтых обойдется без экспериментов. До 16 ноября времени немного, поэтому против болгар, скорее всего, выйдет боевой состав — ребята, которые сыграют и против Боснии и Герцеговины.
 
— Возвращение Малиновского в сборную, учитывая его недавние напряженные отношения с главным тренером команды Александром Петраковым, не внесет дисбаланс в подготовку?
— И Петраков, и Малиновский — профессионалы. Они оба сказали, что перевернули ту страницу и пошли дальше. Это важно. Сейчас надо работать. Конечно, или нет.
 
— Не все наши легионеры имеют достаточную игровую практику. В игре с болгарами Петраков задействует максимум футболистов, выступающих за рубежом?
— Это очень сложно спрогнозировать. Петраков посмотрит на ребят на тренировках, проведет с ними беседы, и к встрече с Болгарией сделает выводы. Для игры и нагрузок наших легионеров есть рекомендации, которые придется учитывать.
 
— Сборной Украины придется обойтись без Миколенко. Насколько это серьезная потеря?
— Были недавно у сине-желтых серьезные потери — играли без Зинченко и Малиновского, и ничего, команда хорошо смотрелась. Мне кажется, не нужно сейчас акцентировать внимание на персоналиях. В такой важный момент должна быть коллективная ответственность за результат. Миколенко есть кем заменить.

Украина – Болгария. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Источник — zbirna.com

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