Чемпионка US Open снова проиграла. Радукану покидает турнир в Линце

Британская теннисистка Эмма Радукану (№20 WTA) проиграла стартовый матч на турнире WTA 250 в Линце.



В матче второго круга чемпионка US Open уступила китаянке Ван Сиюй (№106 WTA).



Линц. Второй круг

Эмма Радукану (Великобритания) – Ван Сиюй (Китай) – 1:6, 7:6(0), 5:7



Для Радукану это уже третье поражение в пяти матчах после сенсационной победы на Открытом чемпионате США. На предыдущих соревнованиях в Румынии Эмму переиграла Марта Костюк.



В следующем раунде китаянка сыграет против Элисон Риск из США (№73 WTA).



Отметим, что Ван Сиюй в предыдущем раунде переиграла украинку Катерину Козлову.