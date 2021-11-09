Чемпионка US Open снова проиграла. Радукану покидает турнир в Линце

Британская теннисистка Эмма Радукану (№20 WTA) проиграла стартовый матч на турнире WTA 250 в Линце.
В матче второго круга чемпионка US Open уступила китаянке Ван Сиюй (№106 WTA).
Линц. Второй круг
Эмма Радукану (Великобритания) – Ван Сиюй (Китай) – 1:6, 7:6(0), 5:7
Для Радукану это уже третье поражение в пяти матчах после сенсационной победы на Открытом чемпионате США. На предыдущих соревнованиях в Румынии Эмму переиграла Марта Костюк.
В следующем раунде китаянка сыграет против Элисон Риск из США (№73 WTA).
Отметим, что Ван Сиюй в предыдущем раунде переиграла украинку Катерину Козлову.
Источник — Sport.ua
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