Чемпионка US Open снова проиграла. Радукану покидает турнир в Линце

Эмма не смогла одолеть обидчицу Катерины Козловой

  • 09.11.2021 21:59
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Чемпионка US Open снова проиграла. Радукану покидает турнир в Линце
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Британская теннисистка Эмма Радукану (№20 WTA) проиграла стартовый матч на турнире WTA 250 в Линце.
 
В матче второго круга чемпионка US Open уступила китаянке Ван Сиюй (№106 WTA).
 
Линц. Второй круг
Эмма Радукану (Великобритания) – Ван Сиюй (Китай) – 1:6, 7:6(0), 5:7
 
Для Радукану это уже третье поражение в пяти матчах после сенсационной победы на Открытом чемпионате США. На предыдущих соревнованиях в Румынии Эмму переиграла Марта Костюк.
 
В следующем раунде китаянка сыграет против Элисон Риск из США (№73 WTA).
 
Отметим, что Ван Сиюй в предыдущем раунде переиграла украинку Катерину Козлову.

Источник — Sport.ua

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