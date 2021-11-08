Матча с Радукану не будет. Козлова проиграла в первом круге основы в Линце

Катерина не сумела выиграть еще один поединок на австрийских кортах

  • 08.11.2021 17:24
  • 114 просмотров
  • 1 комментарий
Матча с Радукану не будет. Козлова проиграла в первом круге основы в Линце
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Козлова

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№145 WTA) проиграла стартовый матч основной сетки на турнире WTA 250 в Линце.
     
В первом раунде украинка, которая преодолела квалификацию, уступила китаянке Ван Сиюй (№106 WTA).
 
Линц. Первый круг
Катерина Козлова (Украина) – Ван Сиюй (Китай) – 6:2, 2:6, 3:6
 
В следующем раунде китаянка сразится против Эммы Радукану из Великобритании (№20 WTA).
 
Ранее во второй круг вышла Леся Цуренко.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 08.11.2021 17:32 (изменен)
    0
    Какой прекрасный сет провела Катя в 1 сете заходили все укороченные и свечки, а дальше все сломалось и соперница стала меньше ошибаться, а Катя начала напрасивать ей мячи на ракетку, за что и заслуженно проиграла! А так хотелось матч с Эммой увидеть двух тактических теннисток!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности