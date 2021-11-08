Матча с Радукану не будет. Козлова проиграла в первом круге основы в Линце

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№145 WTA) проиграла стартовый матч основной сетки на турнире WTA 250 в Линце.



В первом раунде украинка, которая преодолела квалификацию, уступила китаянке Ван Сиюй (№106 WTA).



Линц. Первый круг

Катерина Козлова (Украина) – Ван Сиюй (Китай) – 6:2, 2:6, 3:6



В следующем раунде китаянка сразится против Эммы Радукану из Великобритании (№20 WTA).



Ранее во второй круг вышла Леся Цуренко.