Матча с Радукану не будет. Козлова проиграла в первом круге основы в Линце

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№145 WTA) проиграла стартовый матч основной сетки на турнире WTA 250 в Линце.
В первом раунде украинка, которая преодолела квалификацию, уступила китаянке Ван Сиюй (№106 WTA).
Линц. Первый круг
Катерина Козлова (Украина) – Ван Сиюй (Китай) – 6:2, 2:6, 3:6
В следующем раунде китаянка сразится против Эммы Радукану из Великобритании (№20 WTA).
Ранее во второй круг вышла Леся Цуренко.
Источник — Sport.ua
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