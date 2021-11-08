Цуренко обыграла третью ракетку России на турнире в Линце

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№132 WTA) выиграла стартовый матч основной сетки на турнире WTA 250 в Линце.



В первом раунде украинка, которая преодолела квалификацию, одолела россиянку Екатерину Александрову (№30 WTA).



Линц. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Екатерина Александрова (Россия) – 6:4, 7:6(2)

Украинка одержала первую победу над теннисисткой из топ-30 с августа прошлого года, когда в Праге одолела ту же Александрову.



Это была третья встреча теннисисток и третья победа Цуренко. Леся выиграла 15 из 19 последних матчей против россиянок.



В следующем раунде Цуренко сразится против Алисон ван Эйтванк (№69 WTA) или Синьи Краус (№459 WTA).