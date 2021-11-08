Цуренко обыграла третью ракетку России на турнире в Линце

Леся пробилась во второй круг, одержав первую в сезоне победу над теннисисткой из топ-30

  • 08.11.2021 14:47
  • 1135 просмотров
  • 7 комментариев
Цуренко обыграла третью ракетку России на турнире в Линце
© Jimmie48 Photography. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№132 WTA) выиграла стартовый матч основной сетки на турнире WTA 250 в Линце.
     
В первом раунде украинка, которая преодолела квалификацию, одолела россиянку Екатерину Александрову (№30 WTA).
 
Линц. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Екатерина Александрова (Россия) – 6:4, 7:6(2)

Украинка одержала первую победу над теннисисткой из топ-30 с августа прошлого года, когда в Праге одолела ту же Александрову
 
Это была третья встреча теннисисток и третья победа Цуренко. Леся выиграла 15 из 19 последних матчей против россиянок.
 
В следующем раунде Цуренко сразится против Алисон ван Эйтванк (№69 WTA) или Синьи Краус (№459 WTA). 

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Scofield Lincoln
    online
    Scofield Lincoln, 08.11.2021 14:52
    +9
    Хороший матч Леся, тай-брейк вообще на легке! Вдвойне приятно, что победила представительницу из страны мокшей!
    Ссылка
    Alehandro
    online
    Alehandro, 08.11.2021 14:53
    +2
    Отлично откатала. Как и не было былых травм. Хочется послушать тех "икспертов", которые рассказывают, что Лесе больше не светит первая сотня
    Ссылка
    Alehandro
    online
    Alehandro, 08.11.2021 15:37
    +1
    Александр Науменко, 08.11.2021 15:11
    Фізично слабка, кожну гру майже "не вмирає", але поразкою угро-фіно-мосКва-тюрко задаволений.
    Ну, да, как раз из-за "физической слабости" она подавляющее большинство долгих розыгрышей в этом матче и выиграла - всё логично)) та и по её послематчевому интервью было видно, что не сильно-то она и устала
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
    Александр Науменко, 08.11.2021 15:11
    +1
    Alehandro, 08.11.2021 14:53
    Отлично откатала. Как и не было былых травм. Хочется послушать тех "икспертов", которые рассказывают, что Лесе больше не светит первая сотня
    Фізично слабка, кожну гру майже "не вмирає", але поразкою угро-фіно-мосКва-тюрко задаволений.
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 08.11.2021 15:03
    +1
    Умница! В отличии от Даяна умеет исправлять ошибки, а как Катя могла дойти до финала Москвы? Столько ошибок, и не стабильно подает
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    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 08.11.2021 16:02
    0
    Spectra, 08.11.2021 15:03
    Умница! В отличии от Даяна умеет исправлять ошибки, а как Катя могла дойти до финала Москвы? Столько ошибок, и не стабильно подает
    Та так і дійшла, бо там летіло, а тут - ні. Так і Даяна до топ-30 свого часу дісталася, коли більш-менш летіло. Від поточної кількості тарганів у голові залежить та фази Місяця. Бий-біжи - воно таке.
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    Viktor Savchuk
    Viktor Savchuk, 08.11.2021 15:10
    0
    Молодець Цура👍
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