Калениченко пробился во второй круг челленджера в Братиславе

Украинский теннисист продолжает побеждать

  • 09.11.2021 18:40
  • 132 просмотра
  • 0 комментариев
Калениченко пробился во второй круг челленджера в Братиславе
© ФТУ. Данил Калениченко

Украинский теннисист Данил Калениченко (№510 ATP) добыл еще одну победу на челленджере в Словакии.
 
В матче первого круга основы украинец, который преодолел квалификацию, переиграл местного теннисиста Лукаша Паловича (№1179 ATP), которому организаторы выдали вайлд-кард.
 
Братислава. Первый круг
Данил Калениченко (Украина) – Лукаш Палович (Словакия) – 7:6(4), 7:6(5)
 
Ранее на этом турнире проиграли Илья Марченко и Сергей Стаховский.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности