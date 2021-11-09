Калениченко пробился во второй круг челленджера в Братиславе

Украинский теннисист Данил Калениченко (№510 ATP) добыл еще одну победу на челленджере в Словакии.
В матче первого круга основы украинец, который преодолел квалификацию, переиграл местного теннисиста Лукаша Паловича (№1179 ATP), которому организаторы выдали вайлд-кард.
Братислава. Первый круг
Данил Калениченко (Украина) – Лукаш Палович (Словакия) – 7:6(4), 7:6(5)
Ранее на этом турнире проиграли Илья Марченко и Сергей Стаховский.
Источник — Sport.ua
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