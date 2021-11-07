Катерина Козлова – Ана Богдан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье украинская теннисистка Катерина Козлова (№129 WTA) продолжит борьбу в квалификации турнира WTA 250 в Линце.
В финала отбора соперницей украинки станет Ана Богдан из Румынии (№108 WTA). Ориентировочное время начала встречи – 14:40 по Киеву.
Ранее теннисистки встречались дважды, счет равный.
Источник — Sport.ua
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