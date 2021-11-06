Знакомые лица. Калинина и Ястремская узнали первых соперниц в Линце

Обе оппонентки украинок хорошо знакомы нашим теннисисткам

  • 06.11.2021 20:13
  • 464 просмотра
  • 1 комментарий
Знакомые лица. Калинина и Ястремская узнали первых соперниц в Линце
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

Украинские теннисистки Ангелина Калинина (№57 WTA) и Даяна Ястремская (№100 WTA) узнали первых соперниц на турнире WTA 250 в Линце.
 
Калинина в первом круге сразится против итальянки Мартины Тревизан (№114 WTA), которую Ангелина в субботу переиграла на соревнованиях ITF в Нанте.
 
Ястремская начнет турнир встречей с еще одной итальянкой Жасмин Паолини (№51 WTA), которой Даяна проиграла свой предыдущий матч в сезоне.

В квалификации борьбу продолжают Катерина Козлова и Леся Цуренко.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    Sashamar
    online
    Sashamar, 06.11.2021 20:54
    0
    Без втручання вищих сил не обійшлося . Калініна отримала шанс довести, що сьогоднішня перемога не випадкова, і суперниці рівня 80 - 120-х місць для неї не суперниці . А Ястремська отримала черговий шанс відштовхнутися від дна
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