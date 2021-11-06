Знакомые лица. Калинина и Ястремская узнали первых соперниц в Линце

Украинские теннисистки Ангелина Калинина (№57 WTA) и Даяна Ястремская (№100 WTA) узнали первых соперниц на турнире WTA 250 в Линце.



Калинина в первом круге сразится против итальянки Мартины Тревизан (№114 WTA), которую Ангелина в субботу переиграла на соревнованиях ITF в Нанте.



Ястремская начнет турнир встречей с еще одной итальянкой Жасмин Паолини (№51 WTA), которой Даяна проиграла свой предыдущий матч в сезоне.

В квалификации борьбу продолжают Катерина Козлова и Леся Цуренко.