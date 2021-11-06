Калинина пробилась в финал турнира ITF, обыграв обидчицу Снигур

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№57 WTA) одержала еще одну победу на турнире ITF W60 во французском Нанте.
В 1/2 финала украинка, посеянная под первым номером, одолела четвертую сеяную Мартину Тревизан из Италии (№114 WTA).
Нант. Полуфинал
Ангелина Калинина (Украина) – Мартина Тревизан (Италия) – 7:6(3), 7:6(6)
В матче за титул Ангелина сыграет против француженки Осеан Доден (№97 WTA).
Тревизан во втором круге остановила Дарью Снигур.
Источник — Sport.ua
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