Калинина пробилась в финал турнира ITF, обыграв обидчицу Снигур

Ангелина одержала непростую победу, выиграв два тай-брейка

  • 06.11.2021 19:47
  • 1015 просмотров
  • 2 комментария
Калинина пробилась в финал турнира ITF, обыграв обидчицу Снигур
© Transylvania Open. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№57 WTA) одержала еще одну победу на турнире ITF W60 во французском Нанте.
 
В 1/2 финала украинка, посеянная под первым номером, одолела четвертую сеяную Мартину Тревизан из Италии (№114 WTA).
 
Нант. Полуфинал
Ангелина Калинина (Украина) – Мартина Тревизан (Италия) – 7:6(3), 7:6(6)
 
В матче за титул Ангелина сыграет против француженки Осеан Доден (№97 WTA).

Тревизан во втором круге остановила Дарью Снигур.

Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 06.11.2021 19:54
    +4
    Умница! Так свели в жерибьевке, что Калинина через несколько дней опять сыграет против Тревизан в Линце! Там итальянка будет злая. Не важно выиграет Калинина финал еще Доден которая играет дома, главное чтобы набрала нужную практику, что ей позволить прогресировать!
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    Sashamar
    online
    Sashamar, 06.11.2021 20:37
    0
    Spectra, 06.11.2021 19:54
    Умница! Так свели в жерибьевке, что Калинина через несколько дней опять сыграет против Тревизан в Линце! Там итальянка будет злая. Не важно выиграет Калинина финал еще Доден которая играет дома, главное чтобы набрала нужную практику, что ей позволить прогресировать!
    Чому ж не важливо, важливо. Не так сам титул, черговий 60К небагато їй додасть, як впевненість, що вона по праву в середині першої сотні, бо регулярно на будь-якому покритті обігрує суперниць рівня рубежа першої-другої сотен.
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