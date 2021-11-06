Линц. Цуренко и Козлова вышли в финал квалификации

Сегодня Леся Цуренко и Катерина Козлова успешно стартовали в квалификации турнира WTA в австрийском Линце.

Козлова в непростом трехсетовом матче обыграла шестую сеяную квалификации болгарку Викторию Томову – 6:1, 2:6, 6:2. Поединок продолжался 1 час и 50 минут. В финале квалификации Козлова сыграет с третьей сеяной румынкой Аной Богдан.

Цуренко в двух сетах легко расправилась с Мэнди Минеллой из Люксембурга, отдав сопернице всего три гейма – 6:1, 6:2. Матч продолжался всего 53 минуты. В финале квалификации Цуренко сыграет с победителем матча между первым номером посева, румынкой Жаклин-Адиной Кристиан, и россиянкой Ириной Хромачевой.