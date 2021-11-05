Буде-Глимт забил два гола в ворота Ромы и добыл в Риме ничью

Норвежский клуб «Буде-Глимт» снова шокировал итальянских болельщиков и отобрал очки у «Ромы» в Риме.



В матче четвертого тура группового раунде норвежцы дважды выходили вперед, но команда Жозе Моуриньо на этот раз сумела не проиграть.



Отметим, что в Норвегии «Рома» была бита 6:1. Также в этого группе играет луганская «Заря» и ЦСКА (София).



Лига конференций. 4-й тур



«Рома» – «Буде-Глимт» – 2:2

Голы: 0:1 – 45 Сольбаккен, 1:1 – 54 Эль-Шаарави, 1:2 – 65 Ботхейм, 2:2 – 84 Ибаньес.

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