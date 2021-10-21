Буде-Глимт – Рома – 6:1. Что это было? Видео голов и обзор матча

В матче третьего тура группового раунда Лиги конференций норвежский клуб «Буде-Глимт» нанес сокрушительное поражение итальянской «Роме».
Хозяева выиграли первый тайм со счетом 2:1, а во втором забили еще четыре гола команде Жозе Моуриньо.
События матча
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрик Ботхейм (Будё-Глимт).
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Амаль Пеллегрино (Будё-Глимт).
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Ола Сольбаккен (Будё-Глимт).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрик Ботхейм (Будё-Глимт).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Карлес Перес (Рома).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Патрик Берг (Будё-Глимт).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрик Ботхейм (Будё-Глимт).
Источник — MEGOGO
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.