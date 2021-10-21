Будё-Глимт
6 : 1
Рома
21.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Буде-Глимт – Рома – 6:1. Что это было? Видео голов и обзор матча

Команда Жозе Моуриньо повержена в Норвегии

  • 21.10.2021 22:38
  • 2198 просмотров
  • 2 комментария
Буде-Глимт – Рома – 6:1. Что это было? Видео голов и обзор матча
© ФК Буде-Глимт

В матче третьего тура группового раунда Лиги конференций норвежский клуб «Буде-Глимт» нанес сокрушительное поражение итальянской «Роме». 
 
Хозяева выиграли первый тайм со счетом 2:1, а во втором забили еще четыре гола команде Жозе Моуриньо.

События матча
80' ГОЛ ! Мяч забил Эрик Ботхейм (Будё-Глимт).
78' ГОЛ ! Мяч забил Амаль Пеллегрино (Будё-Глимт).
71' ГОЛ ! Мяч забил Ола Сольбаккен (Будё-Глимт).
52' ГОЛ ! Мяч забил Эрик Ботхейм (Будё-Глимт).
28' ГОЛ ! Мяч забил Карлес Перес (Рома).
20' ГОЛ ! Мяч забил Патрик Берг (Будё-Глимт).
8' ГОЛ ! Мяч забил Эрик Ботхейм (Будё-Глимт).

Источник — MEGOGO

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Real20
    online
    Real20, 21.10.2021 22:55
    +4
    Теперь будут знать норвежцев!
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    pahentrahen
    pahentrahen, 21.10.2021 22:59
    +1
    по норвежски отшпилили рому)
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