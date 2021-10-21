Особенное унижение. Буде-Глимт нанес Роме сокрушительное поражение

В матче третьего тура группового раунда Лиги конференций прогремела сенсация.
В квартете, где выступает луганская «Заря», норвежский клуб «Буде-Глимт» нанес сокрушительное поражение итальянской «Роме». Хозяева выиграли первый тайм со счетом 2:1, а во втором забили еще четыре гола команде Жозе Моуриньо.
Матче ЦСКА София – «Заря» начнется в 22:00 по Киеву.
Лига конференций. Групповой этап, 3-й тур
«Буде-Глимт» – «Рома» – 6:1
Голы: 1:0 – 8 Ботхейм, 2:0 – 20 Берг, 2:1 – 28 Карлес Перес, 3:1 – 52 Ботхейм, 4:1 – 71 Сольбаккен, 5:1 – 78 Пеллегрино, 6:1 – 80 Сольбаккен.
Glimt 6! Roma 1. pic.twitter.com/01ePfF97nK— FK Bodø/Glimt (@Glimt) October 21, 2021
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрик Ботхейм (Будё-Глимт).
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Амаль Пеллегрино (Будё-Глимт).
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Ола Сольбаккен (Будё-Глимт).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрик Ботхейм (Будё-Глимт).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Карлес Перес (Рома).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Патрик Берг (Будё-Глимт).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрик Ботхейм (Будё-Глимт).
Источник — Sport.ua
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Как то не складывается...
Понятно, что итальянцы недооценили норвежцев.
Плюс погода их и поле.
Но это всё не оправдывает сегодняшнего позора Ромы!
Какая нафиг сенсация?
Вы в каждом евро сезоне глотаете по 5-6 мячей в одном матче
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