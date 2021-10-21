Будё-Глимт
6 : 1
Рома
21.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Особенное унижение. Буде-Глимт нанес Роме сокрушительное поражение

Команда Жозе Моуриньо покидает Норвегию с позором

  • 21.10.2021 21:36
  • 6774 просмотра
  • 26 комментариев
Особенное унижение. Буде-Глимт нанес Роме сокрушительное поражение
© ФК Буде-Глимт

В матче третьего тура группового раунда Лиги конференций прогремела сенсация.
 
В квартете, где выступает луганская «Заря», норвежский клуб «Буде-Глимт» нанес сокрушительное поражение итальянской «Роме». Хозяева выиграли первый тайм со счетом 2:1, а во втором забили еще четыре гола команде Жозе Моуриньо.
 
Матче ЦСКА София – «Заря» начнется в 22:00 по Киеву.
 
Лига конференций. Групповой этап, 3-й тур
 
«Буде-Глимт» – «Рома» – 6:1
Голы: 1:0 – 8 Ботхейм, 2:0 – 20 Берг, 2:1 – 28 Карлес Перес, 3:1 – 52 Ботхейм, 4:1 – 71 Сольбаккен, 5:1 – 78 Пеллегрино, 6:1 – 80 Сольбаккен.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча
80' ГОЛ ! Мяч забил Эрик Ботхейм (Будё-Глимт).
78' ГОЛ ! Мяч забил Амаль Пеллегрино (Будё-Глимт).
71' ГОЛ ! Мяч забил Ола Сольбаккен (Будё-Глимт).
52' ГОЛ ! Мяч забил Эрик Ботхейм (Будё-Глимт).
28' ГОЛ ! Мяч забил Карлес Перес (Рома).
20' ГОЛ ! Мяч забил Патрик Берг (Будё-Глимт).
8' ГОЛ ! Мяч забил Эрик Ботхейм (Будё-Глимт).

Источник — Sport.ua

(32 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 21.10.2021 21:44
    +12
    Мауру пора идти в эксперты. А то после таких погромов могут не куда и не взять
    Ссылка
    Davidson
    Davidson, 21.10.2021 21:46
    +11
    Все писали,что неизвестно кому Заря проиграла
    Ссылка
    kum_Poltava_
    kum_Poltava_, 21.10.2021 21:42
    +10
    Ні ху-ху собі
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 21.10.2021 21:51
    +7
    New Zealander, 21.10.2021 21:48
    Мдааааа ужжж. Это ещё большая сенсация чем когда Шахтёр проиграл 0:6 Менхенгладбаху.
    Нет, Закарпатфан, когда Шахтер проиграл 0:6 Менхенгладбаху, то была не сенсация, а деклассация на своем поле
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 21.10.2021 21:49
    +7
    Походу Маур хочет поскорее получить отступные и в зимний период найти нового донора
    Ссылка
    Sunrise
    online
    Sunrise, 21.10.2021 21:59
    +6
    Да вы что? У нас же тут большинство жаловалось что даже не знают такой команды. Ну вот хоть какая-то польза - людей просветят)
    Ссылка
    oenergo.com
    oenergo.com, 21.10.2021 21:57
    +6
    Мне кажется, что Рома не очень хочет играть в этом турнире. Ее задача, повыше в серии А.
    Ссылка
    oenergo.com
    oenergo.com, 21.10.2021 21:55
    +5
    Интересно было бы посмотреть игру Буде-Глимт - Шериф.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 21.10.2021 21:46
    +5
    Alex86 1, 21.10.2021 21:43
    Та шо дубль их был?
    На второй тайм вышла основа, которая еще 4 глотнула
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 21.10.2021 22:26
    +4
    То есть с нами Рома хотела играть в футбол в этом турнире. А против норвежцев резко расхотели?
    Как то не складывается...
    Понятно, что итальянцы недооценили норвежцев.
    Плюс погода их и поле.
    Но это всё не оправдывает сегодняшнего позора Ромы!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 21.10.2021 21:52
    +4
    New Zealander, 21.10.2021 21:48
    Мдааааа ужжж. Это ещё большая сенсация чем когда Шахтёр проиграл 0:6 Менхенгладбаху.
    Зачем ты пихаешь сюда Шахтёр? Тему кротов тут вообще эта игра не касается
    Ссылка
    Phantom1993
    Phantom1993, 21.10.2021 21:48
    +3
    Ёкарный Бабай, 21.10.2021 21:42
    Бешенный ветер, собачий холод и искусственное поле делают грязную работу для чемпиона Норвегии. Не выиграют ни одной игры на выезде, зато дома будет 9 очков.
    У Зори выиграют))
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 21.10.2021 21:42
    +3
    Бешенный ветер, собачий холод и искусственное поле делают грязную работу для чемпиона Норвегии. Не выиграют ни одной игры на выезде, зато дома будет 9 очков.
    Ссылка
    SolidQ
    SolidQ, 21.10.2021 22:21
    +2
    как говорилось "буде глина", так и случилось
    Ссылка
    oenergo.com
    oenergo.com, 21.10.2021 21:53
    +2
    Ёкарный Бабай, 21.10.2021 21:51
    Нет, Закарпатфан, когда Шахтер проиграл 0:6 Менхенгладбаху, то была не сенсация, а деклассация на своем поле
    Точнее, констатация
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 21.10.2021 21:48
    +2
    Мдааааа ужжж. Это ещё большая сенсация чем когда Шахтёр проиграл 0:6 Менхенгладбаху.
    Ссылка
    ДаёшьСуперлигу
    online
    ДаёшьСуперлигу, 21.10.2021 22:01
    +1
    ЦСКА приедет вообще в трескучий мороз играть.
    Ссылка
    Davidson
    Davidson, 21.10.2021 21:51
    +1
    Phantom1993, 21.10.2021 21:48
    У Зори выиграют))
    Не факт
    Ссылка
    --smart--Forever
    --smart--Forever, 21.10.2021 21:42
    +1
    Моур - клоун, давай теперь рассказывай как ты брал лигу Чемпионов
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 21.10.2021 22:24
    0
    New Zealander, 21.10.2021 21:48
    Мдааааа ужжж. Это ещё большая сенсация чем когда Шахтёр проиграл 0:6 Менхенгладбаху.
    Ты хотел сказать, деклассация кртов!
    Какая нафиг сенсация?
    Вы в каждом евро сезоне глотаете по 5-6 мячей в одном матче
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