Особенное унижение. Буде-Глимт нанес Роме сокрушительное поражение

В матче третьего тура группового раунда Лиги конференций прогремела сенсация.



В квартете, где выступает луганская «Заря», норвежский клуб «Буде-Глимт» нанес сокрушительное поражение итальянской «Роме». Хозяева выиграли первый тайм со счетом 2:1, а во втором забили еще четыре гола команде Жозе Моуриньо.



Матче ЦСКА София – «Заря» начнется в 22:00 по Киеву.



Лига конференций. Групповой этап, 3-й тур



«Буде-Глимт» – «Рома» – 6:1

Голы: 1:0 – 8 Ботхейм, 2:0 – 20 Берг, 2:1 – 28 Карлес Перес, 3:1 – 52 Ботхейм, 4:1 – 71 Сольбаккен, 5:1 – 78 Пеллегрино, 6:1 – 80 Сольбаккен.

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