Взял вину на себя. Моуриньо прокомментировал разгром в Норвегии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал разгромное поражение в матче Лиги конференций с «Буде-Глимт» (1:6).



- Очень серьезное поражение, на ком висит ответственность?

- На мне. Это я решил сыграть таким составом. Очевидно, я сделал это с двумя благими намерениями. С одной стороны, дать возможность играть людям, которые много работают и мало играют. С другой стороны, подумайте о нашем составе и обо всех играх, которые мы должны играть, чтобы дать отдых людям, которые играют практически все время. На искусственном поле и в этих климатических условиях я решил дать многим футболистам отдохнуть. Мы проиграли команде, которая играла более качественно, чем мы. Все просто. Основная команда «Буде-Глимт» лучше, чем наша, начавшая игру.



- Значит, дело не в менталитете, подходе, недооценке игры, а в технике?

- Послушайте, если бы я всегда мог играть с одними и теми же игроками, я бы так и поступил. Однако я считаю, что это большой риск, потому что существует значительная качественная разница между одной группой игроков и другой. И в игре группового этапа, когда уже набрано 6 очков и еще две игры предстоит сыграть в Риме, я решил внести эти изменения. Я знал о проблемах некоторых наших игроков, в этом нет ничего нового, но, очевидно, я ожидал лучшего выступления.



- Есть ли риск, что поражение такого масштаба негативно повлияет на футболистов?

- Так всегда бывает, я не сомневаюсь в этом. Но я уже разговаривал с игроками в раздевалке, я был с ними честен. Может быть, я не могу вам открыться, потому что я пытаюсь говорить об этом в более интимной обстановке. Наша команда - очень крепкая семья с точки зрения сопереживания, дружбы. Но я никогда этого не скрывал, я знал, что у команды много проблем: одно дело команда из двенадцати, тринадцати игроков, а другое - остальные. Положительно то, что теперь, по крайней мере, никто из вас не спрашивает меня, почему всегда играют одни и те же.



- В воскресенье вы не ошибетесь так с «Наполи»?

- Всегда можно ошибиться, это футбол. Но наша основная команда, скажем так, играет хорошо, заслужила больше очков, чем имеет в турнирной таблице. Мы всегда играем с отличным психологическим настроем. И в воскресенье мы выйдем на поле с таким менталитетом. Очевидно, с весом поражения, которое я бы назвал историческим.



- За всю карьеру ваши команда ни разу не пропустила шесть голов...

- Да, я знаю, но проблема не столько в том, что я чувствую. Это поражение с 6 голами не столько для меня, сколько для ребят.