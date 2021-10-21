Будё-Глимт
6 : 1
Рома
21.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Взял вину на себя. Моуриньо прокомментировал разгром в Норвегии

Португальский специалист считает, что в итальянском клубе нет равноценной замены основе

  • 21.10.2021 23:38
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  • 1 комментарий
Взял вину на себя. Моуриньо прокомментировал разгром в Норвегии
© ФК Рома. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал разгромное поражение в матче Лиги конференций с «Буде-Глимт» (1:6).
 
- Очень серьезное поражение, на ком висит ответственность?
- На мне. Это я решил сыграть таким составом. Очевидно, я сделал это с двумя благими намерениями. С одной стороны, дать возможность играть людям, которые много работают и мало играют. С другой стороны, подумайте о нашем составе и обо всех играх, которые мы должны играть, чтобы дать отдых людям, которые играют практически все время. На искусственном поле и в этих климатических условиях я решил дать многим футболистам отдохнуть. Мы проиграли команде, которая играла более качественно, чем мы. Все просто. Основная команда «Буде-Глимт» лучше, чем наша, начавшая игру.
 
- Значит, дело не в менталитете, подходе, недооценке игры, а в технике?
- Послушайте, если бы я всегда мог играть с одними и теми же игроками, я бы так и поступил. Однако я считаю, что это большой риск, потому что существует значительная качественная разница между одной группой игроков и другой. И в игре группового этапа, когда уже набрано 6 очков и еще две игры предстоит сыграть в Риме, я решил внести эти изменения. Я знал о проблемах некоторых наших игроков, в этом нет ничего нового, но, очевидно, я ожидал лучшего выступления.
 
- Есть ли риск, что поражение такого масштаба негативно повлияет на футболистов?
- Так всегда бывает, я не сомневаюсь в этом. Но я уже разговаривал с игроками в раздевалке, я был с ними честен. Может быть, я не могу вам открыться, потому что я пытаюсь говорить об этом в более интимной обстановке. Наша команда - очень крепкая семья с точки зрения сопереживания, дружбы. Но я никогда этого не скрывал, я знал, что у команды много проблем: одно дело команда из двенадцати, тринадцати игроков, а другое - остальные. Положительно то, что теперь, по крайней мере, никто из вас не спрашивает меня, почему всегда играют одни и те же.
 
- В воскресенье вы не ошибетесь так с «Наполи»?
- Всегда можно ошибиться, это футбол. Но наша основная команда, скажем так, играет хорошо, заслужила больше очков, чем имеет в турнирной таблице. Мы всегда играем с отличным психологическим настроем. И в воскресенье мы выйдем на поле с таким менталитетом. Очевидно, с весом поражения, которое я бы назвал историческим.
 
- За всю карьеру ваши команда ни разу не пропустила шесть голов...
 - Да, я знаю, но проблема не столько в том, что я чувствую. Это поражение с 6 голами не столько для меня, сколько для ребят.

Источник — ФК Рома

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Olgierd
    online
    Olgierd, 22.10.2021 00:28
    0
    Моур свинью подложил. Не мог потерпеть и выпустить дубль против Зари?
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