В матче четвертого тура группового раунда Лиги конференций норвежский клуб «Буде-Глимт» забил два гола в ворота итальянской «Ромы» (2:2)



В концовке первого тайма отличился нападающий Ола Сольбаккен, во втором тайме – Эрик Ботхейм.



Отметим, что в третьем туре «Буде-Глимт» нанес итальянцам сокрушительное поражение в Норвегии (6:1). На счету Солбаккена и Ботхейма были дубли.

Обзор матча

Гол Сольбаккена

Гол Эль-Шаарави

Гол Ботхейма

Гол Ибаньеса