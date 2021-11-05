Рома
2 : 2
Будё-Глимт
04.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Рома – Буде-Глимт – 2:2. Жозе не смог отомстить. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча Лиги конференций

  • 05.11.2021 00:27
  • 2601 просмотр
  • 10 комментариев
Рома – Буде-Глимт – 2:2. Жозе не смог отомстить. Видео голов и обзор матча
© ФК Рома

В матче четвертого тура группового раунда Лиги конференций норвежский клуб «Буде-Глимт» забил два гола в ворота итальянской «Ромы» (2:2)
 
В концовке первого тайма отличился нападающий Ола Сольбаккен, во втором тайме – Эрик Ботхейм. 
 
Отметим, что в третьем туре «Буде-Глимт» нанес итальянцам сокрушительное поражение в Норвегии (6:1). На счету Солбаккена и Ботхейма были дубли.

Обзор матча

Гол Сольбаккена

Гол Эль-Шаарави

Гол Ботхейма

Гол Ибаньеса

События матча
84' ГОЛ ! Мяч забил Ибаньес (Рома).
65' ГОЛ ! Мяч забил Эрик Ботхейм (Будё-Глимт).
54' ГОЛ ! Мяч забил Стефан Эль-Шаарави (Рома).
44' ГОЛ ! Мяч забил Ола Сольбаккен (Будё-Глимт).

Источник — MEGOGO

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 04.11.2021 23:58
    +6
    belerilf1, 04.11.2021 23:56
    не такая простая команда эти норвежцы
    На просторах интернета еще в том году писали, в чем уникальность этой команды и откуда ее внезапные успехи. Но наш человек, если не слышал такого названия, то считает что команда говно
    Ссылка
    BestOf
    online
    BestOf, 05.11.2021 00:07
    +2
    belerilf1, 05.11.2021 00:01
    наш человек вполне адекватно реагирует на ноунейма из норвегии, не все сёрфят весь интернет, есть и другие дела в жизни.
    Какие у тебя дела? С утра до ночи гадить на ветках Динамо Киев?
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    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 05.11.2021 00:18
    +1
    Мауру пора завязывать
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    Vitalik_Medvid
    Vitalik_Medvid, 05.11.2021 00:32
    0
    belerilf1, 05.11.2021 00:11
    ты бы себя послушал со стороны "чтобы высказать пару слов о чём-то надо перерыть весь интернет" с таким восприятием я представляю какой ты зашуганный в жизни
    Для того, щоб висловлювати думку на якусь тему, потрібно розбиратись з даній темі. Весь інтернет переривати, чи не весь - не так важливо. Важливо аргументовувати свою думку. А просто ляпнути якийсь брєд, бо не знаєш конкретне слово (назва команди це, чи шось інше), - ознака тупої, неосвіченої істоти.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 05.11.2021 00:16
    0
    belerilf1, 05.11.2021 00:11
    ты бы себя послушал со стороны "чтобы высказать пару слов о чём-то надо перерыть весь интернет" с таким восприятием я представляю какой ты зашуганный в жизни
    Я тебя никак не воспринимаю. Ты вообще кто? Какой твой предыдущий ник? Мое сообщение касалось комментаторов после игры Зари в Норвегии. Но если тебя задело, мои тебе соболезнования
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 05.11.2021 00:03
    0
    belerilf1, 05.11.2021 00:01
    наш человек вполне адекватно реагирует на ноунейма из норвегии, не все сёрфят весь интернет, есть и другие дела в жизни.
    Да, но полезнее что-то почитать иногда для развития, чем писать всякий бред нашему человеку
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 04.11.2021 23:56
    -2
    не такая простая команда эти норвежцы
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 05.11.2021 00:06 (изменен)
    -4
    Ёкарный Бабай, 05.11.2021 00:03
    Да, но полезнее что-то почитать иногда для развития, чем писать всякий бред нашему человеку
    для развития про клуб из Норвегии? бред это не знание очевидных вещей, а не знать про какой-то ноунейм из Норвегии в норме вещей. бред твоё восприятие других людей.
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    belerilf1
    belerilf1, 05.11.2021 00:11
    -5
    Ёкарный Бабай, 05.11.2021 00:03
    Да, но полезнее что-то почитать иногда для развития, чем писать всякий бред нашему человеку
    ты бы себя послушал со стороны "чтобы высказать пару слов о чём-то надо перерыть весь интернет" с таким восприятием я представляю какой ты зашуганный в жизни
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 05.11.2021 00:01 (изменен)
    -5
    Ёкарный Бабай, 04.11.2021 23:58
    На просторах интернета еще в том году писали, в чем уникальность этой команды и откуда ее внезапные успехи. Но наш человек, если не слышал такого названия, то считает что команда говно
    наш человек вполне адекватно реагирует на ноунейма из норвегии, не все сёрфят весь интернет, есть и другие дела в жизни.
    Ссылка
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