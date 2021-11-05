В матче четвертого тура группового раунда Лиги конференций норвежский клуб «Буде-Глимт» забил два гола в ворота итальянской «Ромы» (2:2)
В концовке первого тайма отличился нападающий Ола Сольбаккен, во втором тайме – Эрик Ботхейм.
Отметим, что в третьем туре «Буде-Глимт» нанес итальянцам сокрушительное поражение в Норвегии (6:1). На счету Солбаккена и Ботхейма были дубли.
Обзор матча
Гол Сольбаккена
Гол Эль-Шаарави
Гол Ботхейма
Гол Ибаньеса
События матча
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Ибаньес (Рома).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрик Ботхейм (Будё-Глимт).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Стефан Эль-Шаарави (Рома).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Ола Сольбаккен (Будё-Глимт).
Источник — MEGOGO
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