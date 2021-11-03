В четверг, 4 ноября, в Риме на арене «Стадио Олимпико» состоится матч 4 тура групповой стадии Лиги конференций УЕФА, в котором «Рома» примет «Буде-Глимт». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по Киеву.

«Рома»

Команда Жозе Моуринью занимает второе место в турнирной таблице группы С. У нее в активе 6 очков, добытые двумя победами при одном поражении. Единственное фиаско у «Ромы» очень болезненно. Она в предыдущем матче турнира получила 1:6 на поле своего предстоящего соперника - «Буде-Глимт». До этого «волки» разгромили дома софийский ЦСКА (5:1), а затем на выезде крупно переиграли луганскую «Зарю» (3:0).

В минувший уик-энд «Рома» в чемпионате Италии в родных стенах проиграла «Милану» - 1:2. После этой неудачи в турнирной таблице Серии А римляне занимают 4 место, имея 19 очков после 11 поединков. В шести матчах «Рома» выиграла, у одном довольствовалась ничьи и потерпела 4 поражения.

«Буде-Глимт»

Команда Хьетиля Кнутсена является единоличным лидером квартета С Лиги конференций УЕФА. После трех туров она не имеет в пассиве неудач, зато дважды победила и один раз сыграла вничью. Имея 7 очков, «Буде-Глимт» находится на один пункт впереди «Ромы», на 4 опережает луганскую «Зарю» и на шесть – ЦСКА из Софии. Стартовали норвежцы с победы 3:1 дома над «Зарей», после чего поделили очки с «армейцами» Софии – 0:0. Ну, а далее была упомянутая уже крупная победа на своем поле над «Ромой» - 6:1.

Любопытно, что и в турнирной таблице Высшей лиги чемпионата Норвегии «Буде-Глимт» тоже единолично лидирует. При этом с хорошим отрывом от преследователей. В 25 матчах подопечные Кнутсена набрали 54 очка (16 побед, 6 ничьих, 3 поражения). Они на 7 пунктов опережают идущий вторым «Мальме». Исходя из текущих турнирных раскладов, «Буде-Глимт» уверенно движется к победе в национальном чемпионате, который, напомним, проходит по системе «весна-осень».

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Рома» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1,32 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Рома»: Руй Патрисио – Карсдорп, Ибаньес, Манчини, Винья, Кристанте, Верету, Дзаньоло, Мхитарян, Аль Шаарави, Абрахам.

«Буде-Глимт»: Хайкин – Сампстед, Ме, Лоде, Бьоркан, Бранстед, Берг, Конрадсен, Сольбаккен, Пеллегрино, Ботхейм.

4 ноября, четверг