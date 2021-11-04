Дикий дебют Конте. Тоттенхэм в матче с тремя удалениями переиграл Витесс

В матче четвретого тура группового этапа Лига конференций «Тоттенхэм» добыл непростую победу над «Витессом» из Нидерландов.



Лондонцы быстро забили три мяча, но еще до конца первой половины встречи дважды пропустили.



Во втором тайме вместо голов пошли удаления. На 59-й минуте поле покинул Кристиан Ромеро, ближе к концу встречи судья удалил двух игроков «Витесса».



Лига конференций. 4-й тур



«Тоттенхэм» – «Витесс» – 3:2

Голы: 1:0 – 14 Сон Хын Мин, 2:0 – 22 Лукас Моура, 3:0 – 28, автогол Расмуссен, 3:1 – 32 Расмуссен, 3:2 – 39 Беро.

Удаления: Ромеро (59), Дуки (80), Шуберт (84).

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