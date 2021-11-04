Тоттенхэм
3 : 2
Витесс
04.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Дикий дебют Конте. Тоттенхэм в матче с тремя удалениями переиграл Витесс

Лондонский клуб забил три быстрых мяча, после чего дважды пропустил

  • 04.11.2021 23:57
  • 722 просмотра
  • 1 комментарий
Дикий дебют Конте. Тоттенхэм в матче с тремя удалениями переиграл Витесс
© ФК Рома. Антонио Конте

В матче четвретого тура группового этапа Лига конференций «Тоттенхэм» добыл непростую победу над «Витессом» из Нидерландов.
 
Лондонцы быстро забили три мяча, но еще до конца первой половины встречи дважды пропустили.
 
Во втором тайме вместо голов пошли удаления. На 59-й минуте поле покинул Кристиан Ромеро, ближе к концу встречи судья удалил двух игроков «Витесса». 
 
Лига конференций. 4-й тур
 
«Тоттенхэм» – «Витесс» – 3:2
Голы: 1:0 – 14 Сон Хын Мин, 2:0 – 22 Лукас Моура, 3:0 – 28, автогол Расмуссен, 3:1 – 32 Расмуссен, 3:2 – 39 Беро.

Удаления: Ромеро (59), Дуки (80), Шуберт (84).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    pol-55
    online
    pol-55, 05.11.2021 00:21
    0
    Нууу и дебют у Конте,сумашедший матч,первые 30мин(3-0),давно не видел такого Тотема,а потом уверовали. Витесу и его болелам отдать должное.Качели Тотем в меньшестве,потом равно,и Витес уже в меньшестве,с такой драматургией матчи обычно всем нравятся.
    Да жаль Санчеса(его игра мне идет)токо вышел и получил в лобешник шипами.
    Ну это токо какая то ЛК,ждем игру в АПЛ.
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