Антонио КОНТЕ о дебюте: «Не люблю сумасшедшие игры»

В матче четвертого тура группового этапа Лига конференций «Тоттенхэм» добыл непростую победу над «Витессом» (3:2) из Нидерландов.
Главный тренер «шпор» Антонио Конте высказался об этой игре.
«Это была сумасшедшая игра. Я не люблю эти сумасшедшие игры. Это значит, что все может случиться.
Мы должны побеждать, и мы победили. Шли к разгромной победе, но в итоге пропустили два гола, которых следовало избежать», — сказал Конте.
Источник — Sky Sports
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