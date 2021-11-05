Антонио КОНТЕ о дебюте: «Не люблю сумасшедшие игры»

В матче четвертого тура группового этапа Лига конференций «Тоттенхэм» добыл непростую победу над «Витессом» (3:2) из Нидерландов.

Главный тренер «шпор» Антонио Конте высказался об этой игре.

«Это была сумасшедшая игра. Я не люблю эти сумасшедшие игры. Это значит, что все может случиться.

Мы должны побеждать, и мы победили. Шли к разгромной победе, но в итоге пропустили два гола, которых следовало избежать», — сказал Конте.