Тоттенхэм
3 : 2
Витесс
04.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Антонио КОНТЕ о дебюте: «Не люблю сумасшедшие игры»

«Тоттенхэм» с трудом обыграл «Витесс»

  • 05.11.2021 07:26
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Антонио КОНТЕ о дебюте: «Не люблю сумасшедшие игры»
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче четвертого тура группового этапа Лига конференций «Тоттенхэм» добыл непростую победу над «Витессом» (3:2) из Нидерландов.

Главный тренер «шпор» Антонио Конте высказался об этой игре.

«Это была сумасшедшая игра. Я не люблю эти сумасшедшие игры. Это значит, что все может случиться.

Мы должны побеждать, и мы победили. Шли к разгромной победе, но в итоге пропустили два гола, которых следовало избежать», — сказал Конте.

Источник — Sky Sports

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