В матче четвертого тура группового раунда Лиги конференций английский «Тоттенхэм» обыграл нидерландский «Витесс» со счетом 3:2.
События матча
|84'
|Маркус Шуберт (Витесс) получает красную карточку.
|80'
|Данило Дуки (Витесс) получает красную карточку.
|59'
|Кристиан Ромеро (Тоттенхэм) получает красную карточку.
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Матуш Беро (Витесс).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Якоб Расмуссен (Витесс).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас Моура (Тоттенхэм).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
Источник — MEGOGO
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