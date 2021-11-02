Александр КУЧЕР: «Нужно забивать свои моменты. Желательно, в начале»

Пресс-конференция главного тренера «Металлиста» Александра Кучера после матча с «Альянсом» (2:0).

— Главное — есть 3 очка, есть победа. Была хорошая интересная игра со множеством моментов. Конечно, хромала реализация — нужно было забивать свои моменты, и желательно в начале игры, чтобы было легче играть. А так концовка получилась нервозной. Но все-таки чувствовалась сила в команде: мы накрывали, бежали, и гол назревал, когда-то все-таки должны были забить. Хорошо, что получилось, и мы сделали это дважды.

— Как оцените сегодняшнюю игру команды? Выполнила ли она задачу на матч?

— В принципе, то, о чем договаривались, мы выполнили. Прессинговали, не останавливались, старались перекрывать, не буду говорить, что мы договаривались. Еще в первом тайме достаточно много отбирали мяч на чужой половине поля, но не могли правильно распорядиться в дальнейшем. Из-за этого и страдала реализация.

— Подлепенца не было в заявке в прошлом туре. Сегодня Евгений вышел на замену и оформил дубль. Можно ли сказать, что ему помогла такая встряска?

— Женя — хороший футболист, он давно с нами работает. Какой-то период у него в последнее время был неудачный. Мы дали ему отдохнуть, ему надо было подумать. На него тоже оказывается определенное давление, он это понимает, волнуется. Сегодня Женя забил два мяча, надеюсь, это ему поможет, он воспрянет духом, и в дальнейшем у него все будет получаться.

— Балули покидал поле в сопровождении врачей. Все ли с ним хорошо?

— Думаю, завтра сделаем медобследование, и все выясним. Надеюсь, что нет ничего серьезного.

— Пришлось ли вам как-то особенно настраивать команду на сегодняшний матч, учитывая скандальную игру первого круга?

— Ничего по этому поводу не было. Настраивать футболистов, конечно, понадобилось, так как была очень эмоциональная кубковая игра, парни потеряли много эмоций. Нужно было взбадривать ребят, помогать им в плане настроя, говорить, что нужно много бороться и все время нагнетать.

— Отсутствие в заявке Нехтия и Риаскоса связано с повреждениями или они просто получили отдых?

— У них есть небольшие повреждения. Оба занимаются с реабилитологами, восстанавливаются.

— «Альянс» сегодня играл в достаточно закрытый футбол. Приносят ли вам радость победы над такими командами?

— С такими командами, скажу так, чем раньше забьешь — тем будет легче. Быстрее начнут происходить события на футбольном поле. Команда раскроется, постарается атаковать — тогда уже будет футбол. А это, получается, не могу сказать «автобус», но они пытались, контролировали мяч на своей половине поля. Пытались что-то делать, но все равно стояли у своих ворот, закрывались, не хотели выходить вперед. То, что мы потеряли на своей половине поля — это не они создали, это мы им подарили. Вова (Танчик. — Прим.) ошибся, Слава (Танковский. — Прим.), Саня (Мизюк. — Прим.) отдал неточную передачу. Все время у наших ворот что-то было из-за наших же ошибок, а не потому, что они могли создать моменты. Я считаю, что надо играть в футбол, потому что это красит игру, телезрителям приятно, болельщикам на трибунах. А не когда одна команда в штрафной, а вторая пытается забить мяч. А потом тяжело, когда мы попадаем на европейскую арену. Две команды в нашем чемпионате играют, а остальные закрываются. Потом мы выходим — уже тяжело. Когда начинают оборону напрягать, нагнетать — идут ошибки. Уже игроки по-другому ведут себя, действуют. Получается, что не хватает давления в матчах чемпионата.