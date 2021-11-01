16-й тур
Металлист
2 : 0
Альянс
01.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Металлист – Альянс – 2:0. Дубль Подлепенца. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 16-го тура Первой лиги

  • 01.11.2021 20:53
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Металлист – Альянс – 2:0. Дубль Подлепенца. Видео голов и обзор матча
© ФК Металлист Харьков

1 ноября в 18:30 состоялся матч 16-го тура Первой лиги, в котором «Металлист» обыграл «Альянс» (2:0).

Судьбу встречи решил джокер желто-синих Евгений Подлепенец, который оформил дубль, выйдя на замену.

Первая лига. 16-й тур

«Металлист» Харьков  «Альянс» Липовая Долина  2:0

Голы: Подлепенец, 74, 83.

Металлист: Рыбка, Горбунов, Романюк, Мизюк, Порох, Демченко, Танчик, Балули (к), Танковский, Пейшото, Харрис.

Запас: Каневцев, Поступаленко, Рязанцев, Фомин, Сарапий, Федорив, Подлепенец, Банада.

Главный тренер: Александр Кучер.

Альянс: Важинский, Пикуль (к), Неплях, Осадчий, Герт, Лебеденко, Поднебенный, К.Ярошенко, Шарай, Агапов, Загинайлов.

Запас: Ефанов, Адаменко, Зайков, Карноза, Шмигельский, Сидоренко, Шпиренок, Бойко, Кобцов.

Главный тренер: Юрий Ярошенко.

Металлист – Альянс – 2:0. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Подлепенец, 74 мин.

ГОЛ! 2:0. Подлепенец, 83 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
83' ГОЛ ! Мяч забил Евгений Пидлепенец (Металлист).
74' ГОЛ ! Мяч забил Евгений Пидлепенец (Металлист).

Источник — Sport.ua

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