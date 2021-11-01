1 ноября в 18:30 состоялся матч 16-го тура Первой лиги, в котором «Металлист» обыграл «Альянс» (2:0).
Судьбу встречи решил джокер желто-синих Евгений Подлепенец, который оформил дубль, выйдя на замену.
Первая лига. 16-й тур
«Металлист» Харьков – «Альянс» Липовая Долина – 2:0
Голы: Подлепенец, 74, 83.
Металлист: Рыбка, Горбунов, Романюк, Мизюк, Порох, Демченко, Танчик, Балули (к), Танковский, Пейшото, Харрис.
Запас: Каневцев, Поступаленко, Рязанцев, Фомин, Сарапий, Федорив, Подлепенец, Банада.
Главный тренер: Александр Кучер.
Альянс: Важинский, Пикуль (к), Неплях, Осадчий, Герт, Лебеденко, Поднебенный, К.Ярошенко, Шарай, Агапов, Загинайлов.
Запас: Ефанов, Адаменко, Зайков, Карноза, Шмигельский, Сидоренко, Шпиренок, Бойко, Кобцов.
Главный тренер: Юрий Ярошенко.
Металлист – Альянс – 2:0. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Подлепенец, 74 мин.
ГОЛ! 2:0. Подлепенец, 83 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Евгений Пидлепенец (Металлист).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Евгений Пидлепенец (Металлист).
Источник — Sport.ua
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